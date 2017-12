Réussite de la Campagne de l’Arbre de l’espoir Un exemple d’un investissement dans une garderie de Dieppe, le Garde Amis Inc.

par

Hélène Le Pennec

Depuis la fin du mois d’octobre et tout au long du moins de novembre jusqu’à la grande journée du Radiothon le 24 novembre dernier, enfants, parents et équipes d’encadrants d’une garderie de Dieppe se sont mobilisés pour l’Arbre de l’espoir.

Comme à chaque année les trois centres qui composent le Garde Amis Inc. de Dieppe dans les écoles Sainte-Thérèse, Amirault et Anna-Malenfant participent activement à la campagne de l’Arbre de l’espoir. Les trois centres ont vendu des sacs de popcorn ainsi que des billets de 50/50 pendant plusieurs soirées au cours de ces dernières semaines.

Leur objectif cette année était de dépasser la somme de 1000$, de dire Monica LeBlanc, animatrice au Club Anna. Cet objectif est rempli puisque les trois centres ont ramassé la somme de 1078,20$. Trois enfants de chaque centre se sont rendus le 24 novembre au Radiothon de l’Arbre de l’espoir au CCNB de Dieppe, afin de remettre fièrement la somme récoltée.

On félicite aussi toutes les initiatives qui ont été menées et ont permises de récolter au total plus de 1,6 millions de dollars pour la campagne de l’Arbre de l’espoir 2017. Les sommes amassées serviront ainsi à améliorer la vie des personnes touchées par le cancer ainsi que leurs familles. Cette maladie devient malheureusement de plus en plus répandue, il est donc important de poursuivre ces initiatives nécessaires à une meilleure prise en charge des patients.

Bravo aux enfants, aux parents, aux équipes du Garde Amis Inc., qui ont ainsi contribué à cette campagne, «on espère faire encore mieux l’année prochaine», de dire les animateurs de la garderie.