Réunion annuelle de l’Association Acadie-Compostelle

En Acadie, plusieurs centaines de pèlerins ont pris leur sac à dos et leur bâton de marche. Ils parcourent les 850 km en Espagne vers le tombeau de St-Jacques. Le nombre ne cesse d’augmenter année après année. Le dimanche 2 avril, dès 9h30, au restaurant Kouchibouguac, au 10983, Route 134, aura lieu la rencontre annuelle de l’Association Acadie-Compostelle. Il y aura une marche pour ceux qui le désirent à 10h. À la même heure, des ateliers d’information auront lieu pour les futurs pèlerins et les personnes intéressées. Le tout sera suivi d’un repas en commun à midi où chacun amène son dîner. Des rafraîchissements seront disponibles sur place.

Lors de l’assemblée annuelle, qui débutera à 13h, on présentera les pèlerins qui feront le camino cette année. Le public est invité à venir rencontrer les anciens et les futurs pèlerins et en apprendre plus encore sur le chemin de Compostelle.

Pour plus d’informations, on peut téléphoner au 532-8012 (Clovis Jacob) ou au 876-2640 (Camilla Vautour). Pour plus de détails encore, visiter notre site web www.acadie-compostelle.ca.