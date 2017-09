par

Claire Lanteigne

Vingt-huit finissant.e.s et leurs conjoint.e.s, environ 50 en tout, étaient présents aux Retrouvailles de la classe d’Arts 1967 de l’Université de Moncton, samedi, au Centre multifonctionnel de Shédiac.

«Nous avons eu une rencontre de 15h à 22h, de dire un des membres du comité organisateur, O’Neil Arseneau. Ce fut une rencontre sociale avec un souper et beaucoup d’échanges. Il y eu quelques discours et on s’est rappelé de bons vieux souvenirs. Selon les commentaires reçus, ajoute-t-il, ce fut une très belle rencontre, bien réussie.

«Nous étions 87 finissant.e.s en 1967, d’ajouter M. Arseneau, mais pour différentes raisons certains n’ont pu se rendre aux retrouvailles de ce 50e anniversaire. Mon fils Alain Arseneau avait préparé un montage de photos d’époque, ce qui a été bien apprécié des participant.e.s. Il avait aussi préparé un montage en souvenir des quatorze finissant.e.s décédé.e.s : Léo Arsenault, Réginald Bélanger, Mariette Blinn, Vincent Bolduc, Alphonse Caissie, Camille Cormier, Lucielle Goguen, Simonne Hébert, Claude Langis, Jean-Marie LeBlanc, Alain Maguire, Joanne Ouellette, Paul-Émile Richard et Ronald Vienneau.»

Le groupe avait également eu une rencontre pour souligner le 25e anniversaire de leur collation de diplômes.