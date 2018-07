Retrouvailles d’anciens élèves de l’école Grande-Digue

par

C’était soir de retrouvailles le lundi 18 juin pour d’anciens élèves de l’école Grande-Digue. Dix ans après avoir enterré une capsule temporelle en face de leur école primaire, les finissants de 2008 se sont réunis pour déterrer leurs souvenirs enfouis dans un moment empreint de nostalgie, de rigolade et d’émotion.

Plusieurs personnes ne s’étant pas vues depuis des années, ce fut aussi l’occasion de prendre des nouvelles de chacun et chacune et de discuter de leurs projets. La soirée débuta tout de même avec une petite inquiétude, puisque la pierre censée indiquer l’emplacement de la capsule avait été déplacée. Heureusement, après plusieurs minutes de recherche et au grand soulagement du groupe, la modeste boîte en bois fut retrouvée. Celle-ci avait un contenu aussi divers que varié, allant des lettres aux photographies, en passant par des bulletins scolaires et des objets symboliques.

Un petit goûter fut également servi dans la cafétéria de l’école, accompagné en arrière-plan par un montage d’images illustrant le parcours du groupe de la maternelle à la huitième année. Le clou de la soirée fut sans doute la diffusion d’une vidéo trouvée dans la capsule qui incluait des présentations individuelles et… une danse!

L’enseignant à l’initiative du projet, Sylvain Leclerc, était très satisfait de la participation et du déroulement de la rencontre. Il faut dire que celui-ci tenait à ce que les retrouvailles se fassent en accord avec les valeurs qui animaient la classe, soit la bonne humeur, l’entraide et le dépassement de soi. À en juger par les sourires qui illuminaient les visages de ses anciens élèves à la fin de la soirée, il peut se dire mission accomplie!