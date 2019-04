Rencontre des pèlerins de Compostelle

par

Une nouvelle saison s’ouvre pour les pèlerins qui prendront ou reprendront leur bâton de marche vers le sanctuaire de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne en 2019. Chacun et chacune, selon ses aspirations, marchera de 500 à 1700 kilomètres sur des chemins qui se nomment le Camino Francés, le Camino del Norte, le Chemin du Puy-en-Velay, … et qui tous aboutissent à Santiago.

Le dimanche 7 avril à compter de 9h30, aura lieu au centre d’accueil du Parc Kouchibougouac, la rencontre de départ des pèlerins 2019. Il y aura une marche, ou une session d’information selon les préférences de chacun ou chacune. Un repas en commun, où chacun apporte son dîner aura lieu au retour de la marche. Cette rencontre est ouverte au public désireux d’en savoir plus sur ce pèlerinage, ou pour discuter avec les anciens et les futurs pèlerins et en apprendre plus encore sur les chemins de Compostelle.

L’assemblée générale annuelle de l’Association aura lieu à 13h00. Vous trouverez plus de détails en visitant le site web de l’association : www.acadie-compostelle.ca .