Rencontre des descendants de Philias Gaudet et Minnie Richard

par

Le dimanche 23 juillet 2017 avait lieu une rencontre des descendants de Philias et de Minnie, à la maison paternelle, située au 15, rue Simon, à Memramcook. Soixante-et-onze personnes étaient présentes, soit Alice Brun, 97 ans, la fille de Philias et Minnie; en plus des dix-huit petits-enfants, treize arrière petits-enfants et seize arrière-arrière-petits-enfants. Philias (1875-1964), fils de Charles à Simon à Charles Gaudet et Minnie (1879-1951), fille d’Antoine à David Richard se sont épousés en 1904. Ils eurent neuf enfants : Albénie (1905-1994), Charles (1908-1994), Albert (1910-1989), Edouard (1912-1981), Antoine (1913-1917), Philippe (1916-1916), Bernadette (1917-1965), Alice (1920) et Antonio (1923-2013). Leurs trente-trois petits-enfants sont nés entre 1931 et 1964 (sept sont décédés). Il y a maintenant soixante-deux arrière-arrière-petits-enfants (deux sont décédés) et une arrière-arrière- arrière-petite-fille, née le 19 juillet dernier. (Photos : Gracieuseté)