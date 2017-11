Rencontre de l’Association acadienne des pèlerins  et amis des chemins de St-Jacques

par

En Acadie, au fils des années, plusieurs centaines de pèlerins ont pris leur sac à dos et leur bâton de marche pour parcourir les divers chemins de Saint-Jacques. L’année 2017 ne fait pas exception. Plusieurs ont parcouru le camino au printemps, d’autres à l’automne.

Le dimanche 5 novembre, dès 9h30, au Centre multifonctionnel de Shédiac (58 rue Festival), aura lieu la rencontre d’automne de l’Association. Cette rencontre est ouverte au grand public. À 10h, il y aura une marche pour ceux et celles qui le désirent, ou une session d’information pour les intéressé.e.s. Vers midi, il y aura un repas en commun où chacun apporte son dîner. Des breuvages seront servis. Vers 13h, les pèlerins partageront leur expérience avec le groupe.

Pour plus d’informations, on peut téléphoner au 743-1085 (Claire et David Babineau) ou encore en ligne : (www.acadie-compostelle.ca).

Bienvenue à tous!