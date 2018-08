par

Remise des certificats de mérite à Cap-Pelé

Gilles Haché

Le Village de Cap-Pelé a remis des certificats de mérite dans six catégories à des personnes, organismes et commerce à l’occasion des activités organisées dans le cadre de la Fête du Nouveau-Brunswick.

Dans la catégorie Arts et culture, le choix s’est arrêté sur Jocelyn Blanchette. Jocelyn est un passionné de la musique depuis son jeune âge. Il a poursuivi sa passion à l’Université de Moncton en musique. Récemment il a été choisi parmi une vingtaine de demi-finalistes au concours international de marimba organisé par l’Australian Percussion Academy. Il a été invité au Melbourne Conservatorium of Music.

Jocelyn a remporté le premier prix dans la catégorie percussion au niveau sénior lors du Festival de musique du NB.

Dans la catégorie bénévolat, le Vestiaire St-Vincent de Paul a été reconnu puisque depuis plusieurs années, cet organisme qui est situé au sous-sol de l’église Sainte-Thérèse-d’Avila et qui est opéré sur une base entièrement bénévole, donne la chance aux gens les plus démunis de notre région de se procurer des vêtements et des items nécessaires à la vie quotidienne. De plus, cet organisme fournit de l’aide aux travailleurs étrangers qui séjournent dans notre communauté. Ils viennent également en aide aux familles qui sont victimes de désastres comme des incendies.

Liam Goguen s’est mérité les honneurs dans la catégorie Sports et Loisir. Âgé de seulement sept ans, Liam a représenté l’école Donat-Robichaud lors des Championnats provinciaux d’athlétisme au Stade de Moncton le 8 juillet dernier. Liam s’est classé au 8e rang au saut en longueur. Il a également participé aux Championnats de l’Atlantique qui se sont déroulés le 28 juillet dernier à Charlottetown.

Westmorland Fisheries a été reconnue dans la catégorie Affaires. Fondée en 1973, cette compagnie emploie environ 350 personnes et donne également l’opportunité aux travailleurs étrangers à venir contribuer au développement de notre économie locale. Cette entreprise a réalisé beaucoup d’améliorations au niveau de ses infrastructures lors des dernières années. Leurs produits peuvent être retrouvés dans des commerces locaux comme dans des détaillants à plus grande échelle, comme Costco.

Anne Cormier et Emma Boudreau ont été reconnues dans la catégorie Environnement. Ces citoyennes contribuent à la propreté du Village de Cap-Pelé en ramassant des déchets. Les employés de la municipalité sont très reconnaissants des actions de Madame Cormier et de Madame Boudreau parce qu’ils sont occupés à entretenir les installations et les terrains du village, ce qui fait en sorte qu’ils n’ont pas toujours le temps d’aller ramasser les déchets le long des routes. Avec leur dévouement à l’environnement et leur engagement communautaire, Anne Cormier et Emma Boudreau aident à améliorer la qualité de vie dans le village.

Sophie Jacob et Marie-Josée Comeau reçoivent le certificat de mérite dans la catégorie Leadership communautaire. Ces deux employées de l’école Donat- Robichaud ont la littéraire des jeunes de notre communauté à cœur. Elles se sont donné pour but d’amasser des fonds pour réaliser le projet La Bouquinière. Au cours des derniers mois, elles ont organisé plusieurs collectes de fonds pour parvenir à leur but. Au mois de juin dernier, la Compagnie Indigo Pour l’amour de la Lecture a remis un don de plus de 70 000 $ pour contribuer au projet. Pour leur dévouement au développement des jeunes de notre communauté la municipalité est fière de leur décerner ce prix.

Remise des Certificats de mérite de la Ville de Shédiac

La Ville de Shédiac a profité du Jour du Nouveau-Brunswick pour présenter ses certificats de mérite.

Dans le Volet environnement, le certificat a été présenté à Stratégie verte-Éco vision 2025.

La Stratégie verte est une initiative des municipalités de Cap-Pelé, Shédiac et la Communauté rurale Beaubassin-est. Ils ont aussi des organismes partenaires, les Chambres de commerce du Grand Shédiac et de Cap-Pelé-Beaubassin-est, la Commission d’épuration des eaux usées du grand Shédiac, Centre-ville Shediac Downtown inc. Ils ont travaillé avec les organismes environnementaux Vision H2O et l’Association du bassin versant de la Baie de Shédiac pour développer la stratégie.

La stratégie vise à accroitre la collaboration et augmenter le nombre d’initiatives environnementales dans la région.

Dans le Volet service communautaire, le certificat a été remis au Club Lions.

Depuis sa création en 1961 à Shédiac, ses membres ont travaillé sur une variété de projets dans la communauté locale. L’un des plus mé- morables serait l’achat de la première ambulance de Shédiac en 1964 après une année de collecte de fonds.

Les membres travaillent sur une variété de projets dans la communauté, comme la collecte annuelle de nourriture pour Vestiaire St-Joseph, la collecte et le recyclage des lunettes à envoyer à l’étranger et la participation au «Walk a Mile in Her Shoes» pour n’en nommer que quelques-uns.

Les recettes des collectes de fonds comme la Chasse à l’as, soutiennent les quatre principaux piliers des Clubs Lions à l’échelle mondiale: les jeunes, la faim, l’environnement et la santé visuelle. Le Club fait du travail axé sur les jeunes qui comprend huit bourses pour les étudiants locaux qui ont obtenu leur diplôme de LJR ou Moncton High, jusqu’à 10 000$ pour les programmes de petits déjeuners et dîners au primaire et au secondaire et pour soutenir les personnes dans notre communauté.

De septembre 2017 à juin 2018, les Lions de la communauté ont offert plus de 1000 heures de service et ont fait don de plus de 30 000$ à des personnes et à des organismes de notre communauté. Les membres respectent vraiment la devise internationale des Lions «Nous servons».

Dans le Volet culturel, Diane Peters a reçu le certificat.

La Ville de Shédiac désire reconnaitre l’implication d’une citoyenne engagée dans la vie culturelle : Diane Peters fait partie du club de tricoteuses de Shédiac dont les membres sont à la maison Pascal-Poirier chaque été depuis huit ans. Diane a aussi fait partie de l’équipe qui a travaillé à la conception du parc d’activité 50+ au parc Jubilee, elle a fait partie du comité d’organisation des jeux 50+ qui eurent lieu en 2016 à Shédiac, en plus de faire partit du comité MADA. Pendant huit ans, elle a été présidente du comité qui organisait les activités à la Résidence Joseph LeBlanc. Elle fait du bénévolat depuis huit ans lors des ventes de livres à la Bibliothèque de Shédiac.

Dans le Volet commerce, c’est La Cabane à Pagaye qui a reçu le certificat.

Robert et Paulette ont fait l’acquisition de l’entreprise en 2017. En seulement une saison de 2017 à 2018, ils ont augmenté la clientèle de 30%, et leurs ventes de boutique de 10%. Les membres de leur page Facebook ont passé de 170 personnes en 2017 à 2400 en 2018. La Cabane à Pagaye-Paddle Shack située au parc Rotary offre la location et la formation de planche à pagaye et de kayak de mer, et comprend une boutique. Leurs employés passionnés des sports de planches et de ka-yak de mer sont formés et ont énormément d’expérience en planche et kayak de mer. Leur entreprise embauche 11 employés, et reçoit au-delà de 150 clients qui font la location par jour. La demande augmente et leur équipe est grandissante. Robert et Paulette discutent déjà de projet d’expansion pour le futur. Cette entreprise fleurissante à Shédiac est assurément un atout pour le développement économique et touristique de la région.

Dans le Volet Sports et loisirs, c’est la Course George Gallant qui a été reconnue.

La Ville de Shédiac veut reconnaître l’organisation de la Course George Gallant qui existe depuis 1979. La course George Gallant est une tradition annuelle qui est partie prenante du Festival du homard en début juillet depuis maintenant 39 ans. C’est une course de haute qualité qui fait la promotion de la vie active ainsi que des sentiers de la Ville de Shédiac auprès de la population et des touristes. Près de 50 bénévoles assurent la sécurité et le succès de cet événement sportif familial. La course George Gallant offre un 500 mètres et 1 km pour les enfants ainsi qu’un 5 km et un 10 km qui passent en grande partie sur les sentiers de la ville. La famille Gallant donne de leur temps pour assurer le succès d’un événement bien ancré dans sa communauté qui est maintenant un incontournable pour les amateurs de course à pied.

Dans le Volet animation leadership, Vrais Copains Action s’est mérité le certificat.

Vrais Copains Action est un nouvel organisme à but non lucratif qui a commencé en septembre 2017. En tant que coprésidents, Karine Boudreau et Alec Landry ont pour but de créer des comités Vrais Copains dans plus d’écoles au Nouveau-Brunswick. Leurs objectifs : de sensibiliser les gens à la cause des personnes à besoins spéciaux; d’organiser des activités de rassemblement pour ses membres; et d’aider les personnes à besoins spéciaux à s’intégrer davantage dans la communauté.

En donnant des conférences dans de nombreuses écoles dans le district francophone sud et ailleurs, Karine et Alec ont réussi à apporter Vrais Copains dans au moins cinq nouvelles écoles.

Dans le cadre des camps d’été Renard, les co-présidents de Vrais Copains Action font des activités avec les jeunes. Des exemples des thèmes abordés lors des dernières semaines sont l’inclusion et la perception.

Les deux activités de rassemblement organisées par le groupe jusqu’à présent furent de grands succès. Les parents, les assistantes en éducation et surtout les élèves étaient tous très heureux.

Grâce à des partenariats avec des organismes comme Able Sail, VCA encourage la participation de ses membres à des activités sportives et locales.

Le groupe a de gros projets pour le futur et planifie quatre activités de rassemblement pour l’année scolaire 2018-2019.

Dans le Volet bénévole, on a reconnu Ron Cormier.

La Ville de Shédiac désire reconnaître la contribution bénévole de Ron Cormier pour son grand engagement comme président de la Chambre de commerce depuis le tout début en 2010. Il est membre du conseil d’administration du Vestiaire St- Joseph depuis 2015. «Nous sommes choyés de pouvoir compter sur le dévouement de Ron Cormier, qui en plus d’être occupé par son emploi comme propriétaire de Croisière Shediac Bay Cruises , est le père de deux filles et grand-père d’un petit-fils. Ron sait tout de même trouver le temps pour s’impliquer pour le bien du développement commercial de sa région natale, Shédiac.