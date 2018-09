Rémi Ouellette participera au Forum d’histoire à Ottawa!

par

Rémi Ouellette est l’un des quatre Lauréats qui s’envoleront pour Ottawa afin de participer au Forum d’histoire.

En mai dernier, Rémi a obtenu le prix Jeune Citoyen lors de la fête régionale du patrimoine qui avait eu lieu à Shédiac, grâce à son projet intitulé «Pascal Poirier». Suite à ce prix, il a participé, en juin, à la Vitrine provinciale qui s’est déroulée en la résidence de la lieutenante-gouverneure à Fredericton. Le lundi 17 septembre, il recevait l’appel comme quoi il est l’un des quatre jeunes canadiens récipiendaires du prix Jeunes Citoyens qui s’envoleront à Ottawa pour le Forum d’histoire.

Maintenant élève de la 8e année à l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc, Rémi ne cesse de se démarquer autant à l’école qu’à travers le District scolaire francophone Sud. Atteint, tout comme sa jeune sœur, du syndrome 3M, il a tout d’abord fait l’objet d’un livre intitulé «Deux jeunes de petite taille… Tout est possible!». En raison de sa popularité, ce livre a même été traduit en anglais. Ils ont également fait des présentations à diverses écoles francophones dans la province du Nouveau-Brunswick en plus de participer au Salon du livre de Dieppe.

Grand fervent de politique, il a été nommé maire d’un jour pour la Communauté rurale Beaubassin-est en avril dernier. Enfin, il a aussi obtenu le poste de président du conseil des élèves de l’école pour l’année scolaire 2018-2019.

Rémi désire remercier tous les gens qui ont appuyé sont projet et voté pour lui en juin dernier. Les dates du voyage sont encore à déterminer, mais le tout devrait se dérouler cet automne. Tout le personnel et les élèves de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc désirent féliciter Rémi pour son succès, et lui souhaiter un bon voyage mémorable!