Rémi Ouellette demande votre vote

par

Rémi Ouellette, originaire de Haute-Aboujagane, est un élève de la 7e année de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc de Grand-Barachois.

En février 2018, Rémi a participé à la Fête du patrimoine de son école. Après avoir gagné la première position pour son projet «Pascal Poirier», il s’est mérité une participation à la fête régionale du District scolaire francophone Sud en mai 2018. Lors de cette journée, Rémi s’est vu remettre le prestigieux prix «Jeunes Citoyens». C’est ainsi que les 2 et 3 juin derniers, Rémi a eu l’occasion de participer à l’atelier Jeunes Citoyens avec neuf autres jeunes de la province. Le tout s’est déroulé à l’Université du Nouveau-Brunswick au campus de Fredericton. Lors de ces deux jours, les participants ont eu l’occasion de donner vie à leur projet en faisant une vidéo.

Comme l’explique le site web Histoire Canada, «le programme Jeunes Citoyens met l’accent sur la vie citoyenne et complète les Fêtes du patrimoine, un événement annuel où des élèves présentent le fruit de leurs recherches sur de grands personnages canadiens et des événements marquants de notre histoire. Les participants au programme Jeunes Citoyens produisent une courte vidéo sur le sujet de leur projet de la Fête du patrimoine, prenant la forme d’un reportage ou d’un documentaire. Les vidéos des élèves sont ensuite diffusées en ligne et visionnées par un jury. Les gagnants remporteront un voyage à Ottawa afin de participer au Forum jeunesse Histoire Canada.

À partir du 12 juin, les amis, les membres de la famille et les membres de la communauté pourront visionner les vidéos, les commenter, et voter pour leurs préférées. On peut voir la vidéo et le profil de Rémi: à Rémi – Haute-Aboujagane, New Brunswick

Les bureaux de vote électronique fermeront le 22 juin 2018 à minuit. Le résultat du vote comptera pour 50% de la sélection finale des lauréats.

De plus, un panel de juges visionnera et évaluera les vidéos pour déterminer l’autre moitié des lauréats. Les quatre gagnants recevront un voyage à Ottawa à l’automne 2018 où ils présenteront leur film dans le cadre du Forum jeunesse Histoire Canada.

Rémi vous invite donc à découvrir sa vidéo sur Pascal Poirier qui met en scène la Maison Pascal-Poirier à Shédiac et à voter pour sa vidéo. Il désire également remercier la Ville de Shédiac, Jacques LeBlanc, maire; Gilles Belleau, directeur général; Denis LeBlanc, direction de la Vie communautaire; Erick Doucet, coordonnateur Patrimoine et la Maison Pascal-Poirier pour leur précieuse collaboration pour ce projet.