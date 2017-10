Remerciements à Claudette Stymiest

par

Le conseil d’administration du Vestiaire St-Joseph Inc. voudrait reconnaitre et remercier très sincèrement une des fondatrices de la banque alimentaire du Vestiaire St-Joseph Inc., Claudette Stymiest, pour sa contribution importante comme bénévole et directrice durant les dernières 36 années. Elle a oeuvré au sein du Vestiaire afin de venir en aide aux plus démunis de la région. Avec son énergie, sa persévérance et sa détermination, Claudette fut une personne intègre et inestimable pour le succès du Vestiaire St-Joseph Inc. Nous reconnaissons Judson Cassidy, président du conseil, qui présente le certificat de reconnaissance à Claudette Stymiest. Nous lui souhaitons nos meilleurs vœux. (Photo : Gracieuseté)