Reconnaissance bien méritée

Un colloque organisé par le ministère du Développement de l’énergie et des ressources avait lieu en fin de semaine à Moncton, pour les agents de conservation ainsi que les instructeurs bénévoles des cours sur les armes à feu et de formation à la chasse. Ils ont profité de l’occasion pour souligner les 45 années de bénévolat d’un citoyen de Cap-Pelé, Floyd Lavallée, comme instructeur. Nous reconnaissons Floyd Lavallée, qui reçoit une plaque des mains de l’Honorable Michael Holland, ministre du Développement de l’énergie et des ressources. (Photo : Gracieuseté)