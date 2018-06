Récipiendaire du Prix Dialogue du lieutenant-gouverneur

par

Prix Dialogue du lieutenant-gouverneur 2018

Croisières Shediac Bay Cruises est un des récipiendaires

La cérémonie annuelle du Prix Dialogue du lieutenant-gouverneur a eu lieu à la résidence du Gouverneur en présence de Son Honneur l’honorable Jocelyne Roy-Vienneau, lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick.

Croisière Shediac Bay Cruises, Musique NB et Nicole Ozita Melanson sont les récipiendaires du prix pour 2018.

Le Prix Dialogue du lieutenant-gouverneur, la seule distinction de la sorte au Canada, existe depuis 15 ans. Il est remis pour récompenser les modèles de comportement qui adoptent des principes d’harmonie et de respect dans nos diverses communautés.

«Je suis fière et honorée de récompenser les récipiendaires de cette année. Ils ont travaillé sans relâche pour promouvoir et favoriser, de leur propre manière, le respect et l’appréciation du Nouveau-Brunswick en nous aidant à comprendre davantage les cultures et les traditions que nous partageons», a indiqué l’honorable Jocelyne Roy Vienneau, lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick.

Croisières Shediac Bay Cruises

Depuis 1998, Croisières Shediac Bay Cruises, s’est développé comme une entreprise prenant à cœur l’importance d’inclure les deux langues officielles dans son opération. Le fondateur de cette compagnie, Éric LeBlanc, a fait du respect des deux langues officielles un point majeur de sa vision. Depuis 2008, Ron Cormier et Denise LeBlanc ont repris cette initiative et ont continué la tradition.

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de participer aux activités offertes par Croisières Shediac Bay Cruises, lors de leurs excursions, les participants apprennent beaucoup sur la vie et la culture entourant l’industrie de la pêche au Nouveau-Brunswick. On y expose également l’anatomie du homard et son parcours. Le tout se fait bien sûr dans les deux langues officielles.

Cette expérience apportée avec humour et passion, dans la langue de Molière et de Shakespeare, inspire une camaraderie, qui rapidement, repousse les frontières linguistiques pour laisser place à un groupe au-delà des différends. Comme rapporté par plusieurs participants, ceux qui étaient arrivés comme étrangers repartent comme amis du à la forme inclusive de l’activité.