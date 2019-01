Recherche de présentateurs bénévoles pour animation à Cap-Pelé

par

Le CAFi est à la recherche de six personnes immigrantes ou d’étudiants internationaux qui accepteraient d’aller généreusement rencontrer les élèves d’une école primaire à Cap-Pelé, le mardi 5 février ou le jeudi 7 février prochain en matinée. La date sera déterminée en fonction de la disponibilité de la majorité des bénévoles.

Le CAFi vous accompagnera dans la préparation de cet atelier interactif et lors de sa présentation. Le transport vous sera également offert.

L’objectif des animations est de permettre aux élèves de s’ouvrir à la diversité culturelle et de se sensibiliser quant à l’accueil des nouveaux arrivants et aux défis d’intégration à une nouvelle culture. Si vous êtes intéressés et disponibles, veuillez communiquer avec Isabelle au 382-7494 poste 3, famille-ecole@cafi-nb.org ou Isabelle Lavoie CAFi (sur Facebook).