Rassemblement communautaire à Memramcook

Dans le cadre du projet «Les talents des aînés de che’nous», la Société culturelle de la Vallée de Memramcook vous invite à participer au rassemblement communautaire pour le dévoilement de cinq vidéos sur les aînés de Memramcook, le dimanche 10 février à 14h, au théâtre du Monument-Lefebvre. En cas de mauvais temps, cette rencontre sera remise au 17 février.

Ce projet cherche à valoriser les talents des aînés de Memramcook, et c’est grâce au ministère de l’Emploi et Développement social Canada et au programme Nouveaux Horizons pour les aînés que ce projet a eu lieu. Le dévoilement des cinq vidéos sur les aînés, sélectionnés par un comité consultatif, donnera suite au sondage effectué en mai dernier. Les vidéos ont été filmées et réalisées par Paul Arseneau.

«Le principal objectif de ce projet est d’appuyer la participation et l’inclusion sociales des aînés. Le dévoilement des vidéos sur les aînés est notre quatrième rassemblement communautaire offert aux aînés de Memramcook», explique Paul Auffrey, de la Société culturelle de la Vallée de Memramcook et responsable du projet. «Il est important d’avoir des occasions de célébrer nos aînés, afin de valoriser leurs talents et leur grande contribution à notre communauté.»

Ce rassemblement communautaire est offert gratuitement, et un léger goûter sera disponible en fin d’après-midi.