Radiothon de l’Arbre de l’espoir Un rendez-vous incontournable, d’année en année

Radio-Canada Acadie et la Fondation CHU Dumont vous convient à vivre l’une des plus grandes fêtes de l’année! Le Radiothon de l’Arbre de l’espoir de Radio-Canada sera diffusé le vendredi 30 novembre, de 9h à 19h partout en Atlantique sur les ondes d’Ici Radio-Canada Première, en direct du CCNB-Dieppe.

Les animateurs Martine Blanchard et Janic Godin seront à la barre de l’émission cette année, en compagnie des coprésidents de la Campagne de l’Arbre de l’espoir, Joannie Benoit et Denis Larocque. La programmation du Radiothon a été dévoilée ce soir à l’occasion de l’illumination de l’Arbre de l’espoir qui s’est déroulée dans l’entrée de l’Auberge Mgr-Henri-Cormier.

Tout au long de ce grand marathon radiophonique, professionnels du milieu de la santé, bénévoles de la campagne, patients et survivants viendront témoigner de l’impact de la Campagne de l’Arbre de l’espoir sur la qualité des soins offerts aux patients et nous parler des derniers développements dans le domaine de la recherche.

Les artistes, qui contribuent au succès de la Campagne de l’Arbre de l’espoir depuis les tout débuts, seront eux aussi de la partie. Parmi ceux que nous pourrons entendre : les Jeunes chanteurs d’Acadie, Les gars du Nord, la Chorale de Balmoral, Salebarbes (composé de George Belliveau, Jean-François Breau, Kevin McIntyre, Jonathan Painchaud et Éloi Painchaud), Gabriel Robichaud, le jeune conteur Alexis Bourque, Christine Melanson, Simon Daniel, Troiselle, Thomé Young, Chloé Breault, Matt Boudreau, Jacques Surette et Izabelle. Ils seront accompagnés d’un orchestre maison composé du pianiste et chef d’orchestre Andrew Creeggan, du bassiste Sébastien Michaud et du guitariste Denis Surette.

Colette Francoeur, directrice régionale de Radio-Canada en Acadie, rappelle le grand attachement de toute l’équipe de Radio-Canada envers le Radiothon de l’Arbre de l’espoir. «C’est un événement rassembleur qui a un impact réel sur nos communautés et nous sommes fiers d’y contribuer. Nous comptons offrir à nouveau cette année une émission à la hauteur de tout l’engagement que suscite la Campagne de l’Arbre de l’espoir.»

Pour le coprésident de la campagne, Denis Larocque, ce grand rendez-vous viendra couronner les efforts des nombreux bénévoles qui travaillent depuis plusieurs mois déjà à la campagne de l’Arbre de l’espoir. «Alors que 26 millions de dollars ont été amassés depuis 1989, les besoins demeurent toujours aussi pressants et les dons demeurent aussi nécessaires aujourd’hui qu’ils l’étaient au départ, ajoute-t-il. Nos dons aident à améliorer les soins offerts aux patients et à faire progresser la recherche, mais chaque geste de générosité et de solidarité offre également du réconfort aux personnes au prise avec la maladie.»

Nous pourrons compter sur l’équipe de l’émission Information Morning de CBC pour donner le coup d’envoi aux festivités. De 6h à 9h, Jonna Brewer et Vanessa Blanch animeront le radiothon Tree of Hope en direct du studio de CBC au 165, rue Main, à Moncton. Le public est invité à se joindre aux animatrices et aux coprésidents de la campagne pour une matinée remplie d’histoires inspirantes et de musique. Soyez à l’écoute, en direct au 106,1 FM dans le Grand-Moncton, au 90,5 FM à Campbellton/Dalhousie, au 97,9 FM à Bathurst/Miramichi et au 105,7 FM à Sackville.

Les fonds recueillis par la campagne 2018 permettront la réalisation de différents projets dans cinq grands secteurs : le Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard; l’Auberge Mgr-Henri-Cormier; les unités satellites du nord du Nouveau-Brunswick; la recherche contre le cancer; et la promotion de saines habitudes de vie.

C’est un rendez-vous le vendredi 30 novembre, sur les ondes de CBC Radio One, entre 6h et 9h, et d’ICI Radio-Canada Première, de 9h à 19h. Vous pourrez aussi écouter l’émission en direct sur Radio-Canada.ca et suivre le déroulement de la journée su Facebook.com/iciacadie. Finalement, le public est aussi invité à se joindre à la fête entre 6h et 9h dans le studio de CBC et dès 9h au CCNB-Dieppe.