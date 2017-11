Radiothon de l’Arbre de l’espoir de Radio-Canada   La tradition se poursuit!

par

L’invitation est lancée pour le Radiothon de l’Arbre de l’espoir de Radio-Canada, le vendredi 24 novembre de 9h à 19h, en direct du CCNB-Dieppe. La programmation a été dévoilée le jeudi 2 novembre, à l’occasion de la traditionnelle illumination de l’Arbre de l’espoir au Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard à Moncton.

Martine Blanchard et Janic Godin animeront ce grand rendez-vous. Ils seront accompagnés de plusieurs de leurs collègues d’ICI Acadie ainsi que des coprésidents de la campagne, Joannie Benoît et Denis Larocque.

La grande équipe du Radiothon est déjà à l’œuvre pour préparer une émission haute en émotion. Comme le veut la tradition, patients, survivants et professionnels du domaine de la santé viendront nous raconter leurs histoires et nous parler des efforts menés dans nos régions pour vaincre la maladie. Le tout sera ponctué de prestations de nombreux artistes. La directrice d’ICI Acadie, Colette Francoeur, souligne que le Radiothon est un rendez-vous important pour toute l’équipe d’ICI Acadie. Depuis plusieurs années, Radio-Canada collabore avec la Fondation CHU Dumont dans le cadre de ce partenariat. C’est un projet rassembleur, qui touche toute la communauté. Le radiothon vient couronner les efforts de centaines de bénévoles qui travaillent toute l’année pour la campagne de l’Arbre de l’espoir et nous sommes fiers d’y être associés»

Joannie Benoît, elle-même survivante du cancer, collabore au Radiothon depuis plusieurs années, mais il s’agit de sa première participation à titre de coprésidente. «Ça fait une dizaine d’années que j’œuvre auprès de l’organisation et je suis toujours émerveillée de voir l’ampleur du travail accompli, du progrès réalisé. Le radiothon, c’est l’occasion de célébrer ce travail, de démontrer notre appui à ceux qui se battent contre la maladie et aux professionnels de la santé qui travaillent avec acharnement pour améliorer les traitements.»

Les fonds recueillis par la campagne 2017 permettront la réalisation de différents projets qui permettront d’améliorer les traitements contre le cancer et de rehausser le confort des patients. Déjà, certaines initiatives ont été annoncées, dont la radiothérapie dynamique et adaptative, de même que l’instrumentation technique de Mohs. Le premier projet permettra de donner des traitements de radiothérapie plus rapides et précis, alors que le second viendra grandement améliorer le traitement de certains cancers de la peau. Il y a quelques semaines, on avait annoncé que les dons faits à la campagne 2017 permettraient également de faire l’achat de nouveaux fauteuils de traite-ment pour les patients qui reçoivent des soins à l’Hôpital régional d’Edmundston. Ces nouveaux fauteuils spécialisés seront plus confortables pour les patients et plus ergonomiques pour le personnel. D’autres projets clés seront annoncés au cours des prochaines semaines.

Les artistes au programme

Encore une fois cette année, les artistes acadiens ont répondu à l’appel. Ils seront nombreux à monter sur scène au cours de la journée. Le public pourra entendre George Belliveau, Kit Goguen, Michel Thériault, Emilie Landry, Troiselle, Sandra Lecouteur, Laurie LeBlanc, Izabelle Ouellet, Mario Lebreton, Jesse Mea, Christine Melanson, Joannie Benoit, Phil Athanase, Cy, Alexandre Dionne et Marc Lamontagne.

Plusieurs façons de suivre le Radiothon

Les internautes pourront écouter le Radiothon en direct et suivre le déroulement de la journée à Radio-Canada.ca/espoir2016. Des photos et vidéos seront également publiées sur la page Facebook d’ICI Acadie. Finalement, des reportages seront diffusés à ICI Radio-Canada Télé tout au long de la journée.