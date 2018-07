RACINES au Pays de la Sagouine

par

Jeannita Thériault

Quelques 300 personnes se sont rendues au Pays de la Sagouine la semaine dernière pour la première de la pièce de théâtre RACINES et elles n’ont pas été déçues.

Après un souper succulent et bien servi, c’était place au théâtre pour nous présenter RACINES devant un décor splendide de troncs d’arbre et de feuilles réalisé par le comédien et chanteur, Marc Lamontagne.

Le scénario de cette pièce a été brillamment écrit par André Roy, Monique Poirier et Luc LeBlanc.

Le jeu des comédiens est continu et sans failles; le tout accompagné par les musiciens Mario Robichaud et Bryan Poirier. Du vrai théâtre en Acadie créé par de vrais Acadiens!

Les interprétations de Monique Poirier dans le rôle de «Catoune» ont prouvé qu’elle est non seulement une grande chanteuse, mais également une grande comédienne. On peut dire la même chose de Christian «Kit» Goguen qui a su charmer son auditoire avec sa voix sensible et bien positionnée au niveau musical ainsi que ses talents de comédien.

L’interprétation de Luc LeBlanc dans le personnage de «Citrouille» se surpasse toujours et en duo avec le comédien André Roy «Peigne», l’auditoire riait sans arrêt durant leur performance. Leurs mouvements corporels continus ont fait preuve d’une grande souplesse autant du côté de leur corps mais également du côté de la parole et des réparties sur le vif.

Le chant «Évangéline» de Michel Conte interprété par les quatre comédiens en se partageant les couplets à tour de rôle a permis aux spectateurs et aux spectatrices de vivre un moment très émotionnel ainsi qu’historique.

On pourrait qualifier RACINES comme étant à la fois un spectacle musical et un spectacle théâtral! Je ne dévoilerai pas les enjeux de cette présentation, il faut se rendre au Pays de la Sagouine pour voir ce magnifique spectacle théâtral et musical afin de pouvoir l’apprécier pleinement et à sa juste valeur.