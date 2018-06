Rachel et Guy Lavigne reçoivent le Paul Harris du Club Rotary de Shédiac

par

Reconnus pour leur bénévolat, Rachel et Guy Lavigne ont été impliqués dans de nombreux organismes de la communauté.

Tous deux ont participé de plusieurs façons au Festival du homard de Shédiac pendant 15 ans, Guy en étant président pendant trois ans. Celui-ci a aussi présidé au CA du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour. Pour ce qui est du Relais pour la vie, tous deux sont impliqués depuis une dizaine d’années; Guy en tant que président et Rachel comme secrétaire depuis les deux dernières années. On retrouve aussi le couple en tant que bénévoles au tournoi de kickball de la région pendant plusieurs années.

Guy a été président du comité des jeux d’Acadie 50+ en 2016. Il est depuis deux ans le président de l’Association francophone des ainés du Nouveau-Brunswick pour le secteur Shédiac et Cap-Pelé, et de 2015 à 2017, il a siégé comme membre directeur de la Coop et de la Fondation John Lyons.

Présentement, Guy est membre et un des directeurs du Club d’âge d’or de Shédiac et bénévole pour le programme de Trotibus pour les élèves de l’école M.-F.-B.

Rachel a participé comme bénévole pour les nombreuses collectes de fonds pour les équipes de volleyball. Elle s’est aussi impliquée avec le groupe des Dames chevalières et a occupé plusieurs postes. Elle a été secrétaire des jeux d’Acadie 50+. Présentement, elle est bénévole à la bibliothèque de Shédiac, bénévole au programme CLEF à l’école M.-F.-B et secrétaire du Club d’âge d’or.

Guy a fait partie du comité du Cimetière durant neuf ans, dont les sept dernières à titre de président. Rachel et Guy ont tous deux siégé au Comité local pastoral de la paroisse. Guy est responsable des services à l’église avec Rachel toutes les six semaines incluant les funérailles. Les deux occupent aussi plusieurs postes à la messe : servant de messe et ministre de communion et de la parole. Tous les deux ont été impliqués dans les sessions de préparation au mariage durant 15 ans.

Depuis 11 ans, Rachel est présidente du comité liturgique. Elle a été impliquée dans la préparation au sacrement du pardon et de la confirmation.

Guy fait partie des Chevaliers de Colomb, il a occupé plusieurs postes au sein du conseil. Il a été député du District #11 durant quatre ans, Grand-Chevalier pendant deux ans, directeur des programmes, secrétaire archiviste, député Grand-Chevalier, entre autres. Il était président du comité de Finances pour quelques années et conseiller aux écuelliers colombiens.

Présentement, il est trésorier du conseil et directeur des activités communautaires. Il est aussi coordinateur des déjeuners communautaires mensuels et responsable pour la sollicitation des commanditaires chaque mois. Pour ce qui est de la collecte de fonds avec la vente de billets de 100$, 500 billets ont été vendus dans une période de trois mois. Guy est un des plus gros vendeurs lors de cette collecte de fonds et 25 000$ sont remis à différents organismes de Shédiac et la région. Rachel et Guy aident au déroulement du 50/50 en entrant les données le samedi toutes les six semaines.

Comme vous pouvez le constater, c’est un prix bien mérité pour Rachel et Guy Lavigne.