Quoi faire en situation d’urgence?

«Chaque personne devrait avoir son plan d’intervention dans des situations d’urgence et connaître les risques dans notre communauté : inondations, transport routier et aérien, ouragans, tempêtes de verglas, feux de forêt», de dire Éric Arsenault, directeur de l’Organisation des mesures d’urgence de Moncton, alors qu’il prenait la parole à la rencontre de février du groupe déjeuner-conférence du 2e mardi tenue à Moncton.

Ce plan d’urgence, il faut l’écrire et identifier les préoccupations suivantes dont il faut tenir compte : qui sont les membres de notre famille, nos enfants, les animaux, y a-t-il des problèmes de santé dans la famille, où habitons-nous, quels sont les appareils dont on aurait de besoin?

Au nombre des préparatifs, selon M. Arsenault, récemment retraité comme chef des services d’incendie de Moncton, il faut s’assurer d’avoir un cellulaire, une trousse d’urgence pour au moins trois jours comprenant au moins deux litres d’eau par jour par personne, de la nourriture qui se conserve et en cas de panne d’électricité, se munir de lampes de poche, batteries, chandelles, radio pour se tenir au courant de la situation et ne pas oublier les animaux domestiques. Une deuxième trousse contenant tout ce qui est nécessaire pour une période plus prolongée doit être facilement accessible.

Un plan d’urgence existe au niveau des municipalités de Moncton, Dieppe et Ri- verview, chacune possédant des directeurs de mesures d’urgence extrêmement bien formés sur les questions d’urgence, d’ajouter M. Arsenault. De plus, des ententes existent avec la Croix Rouge pour trouver du logement pour les personnes qui devraient être évacuées.

Au nombre des personnes vulnérables, il faut tenir compte des personnes handicapées, les ainées, les enfants, les sans-abris et les pauvres. Il ajoute qu’il est important de connaître ses voisins (surtout dans les édifices d’appartements) afin de s’entraider. De plus, comme mesure de protection, les personnes qui habitent leur maison depuis bon nombre d’années devraient s’enregistrer afin que les pompiers et autres intervenants puissent les rejoindre. Sur le site de la ville de Moncton, on peut le faire en cliquant sur «Alerte».