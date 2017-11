Quatre nouveaux membres intronisés au Mur de la renommée de Shédiac

par

La Ville de Shédiac a procédé, le 14 novembre dernier, à l’intronisation de quatre nouveaux membres au Mur de la renommée, lors d’une cérémonie au Centre multifonctionnel de Shédiac.

Cet événement spécial souligne les réalisations d’individus qui ont certainement contribué à la qualité de vie à Shédiac.

Les nouveaux membres sont :

Mélanie Vautour

Enseignante de métier et bénévole engagée au sein de divers organismes communautaires, Mélanie Vautour est toujours disponible à prêter main-forte à son église. Elle est une femme patiente, généreuse, douce, dévouée et aimée par tous. L’impact de son bénévolat n’a été que positif pour la communauté.

Odule LeBlanc (décerné à titre de posthume)

Bénévole dévoué au sein de divers organismes communautaires, Odule LeBlanc était toujours disponible à participer à l’organisation et au déroulement d’activités et événements à Shédiac et en région. Il avait l’ardent désir d’aider les jeunes. Il a été longtemps impliqué à titre de directeur de la Bibliothèque de Shédiac, du Festival du homard, du Carnaval d’hiver et de l’organisme Échec au crime. Il avait une conviction en la solidarité communautaire.

Louis Landry

Homme d’affaires qui a joué un rôle important dans le développement économique de la ville, M. Landry a été propriétaire d’un magasin de meubles, visionnaire qui a contribué à l’aménagement du centre commercial de Shédiac, promoteur immobilier et distributeur de motoneiges Bombardier. Louis fut le premier entrepreneur membre de la Chambre de commerce, président fondateur de la Villa Providence et il a joué un rôle important dans l’établissement du DSS à Shédiac. Il a aussi été récipiendaire de la médaille de paix du YMCA en 2003.

Dr Clarence Webster (décerné à titre de posthume)

Un médecin d’origine canadienne, pionnier en obstétrique et gynécologie, le Dr Webster a quitté le domaine de la médecine en 1919 pour ensuite revenir à Shédiac. Ici, il a entamé une seconde carrière en tant qu’historien, s’adonnant à la conservation et à la popularisation de l’historique du Nouveau-Brunswick, un intérêt qu’il a entretenu tout au long de sa vie.

Le Mur de la renommée de la Ville de Shédiac est situé au Centre multifonctionnel de Shédiac, au 58, rue Festival.