Quatre nouveaux membres au Mur de la renommée sportive de Memramcook

Normand A. Léger

Le Mur de la renommée sportive du Village de Memramcook s’est enrichi de quatre nouveaux membres lors d’une cérémonie de reconnaissance très courue, tenue dimanche soir à l’école Abbey-Landry.

Gerry Lavoie, bâtisseur; Monette Boudreau-Carroll, entraineuse de volleyball; Stéphanie LeBlanc, athlète de tir à la carabine et l’équipe de hockey des Royaux de Pré-d’en-Haut ont été reconnus devant une foule enthousiaste et heureuse d’appuyer ses sportifs.

Le conseiller Raoul Boudreau a présidé la cérémonie au nom du Conseil du village. Gerry Lavoie a joué au hockey à Memramcook, entre autres et il était considéré comme l’un des meilleurs arbitres dans les Maritimes. Il a débuté comme arbitre en 1957 et a fini 14 ans plus tard avec plus 1 500 parties à son actif. Lui et son épouse Violette ont ouvert le salon de quilles de McGinley. Il a été actif avec la création de l’aréna, la Ligue de la vallée et du terrain de golf. John Lavoie, fils aîné, a accepté la plaque d’honneur au nom de son père. Il a tenu à remercier les gens présents et a raconté quelques histoires de son père qui ont bien amusé la foule présente.

Les Royaux de Pré-d’en-Haut ont longuement contribué à l’histoire du hockey dans la Ligue de la vallée et celle Acadienne. La Ligue Acadienne était de calibre senior B et le trophée l’Évangéline était en jeu contre des équipes de Parkton et Saint-Anselme. Il y avait plus de 1 500 spectateurs à certaines parties à l’aréna J.-Louis-Lévesque. Cette formation a remporté sept titres consécutifs, de 1968 à 1975. Alfred Landry a accepté la reconnaissance au nom des joueurs présents et a tenu à remercier les gens de la vallée pour leur soutien.

Stéphanie LeBlanc a pratiqué plusieurs sports tout au long de sa vie. Diplômée de l’école Mathieu-Martin, elle a pratiqué le tir à la carabine pendant une dizaine d’année. Elle a surtout pratiqué chez elle, dans le sous-sol de la maison. Elle a parti- cipé à plusieurs compétitions et était membre de l’équipe du Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada de Grand Prairie, en 1995. Elle s’est méritée la médaille d’argent.

Monette Boudreau-Carroll est l’actuelle entraineuse des Aigles Bleues de l’Université de Moncton, au volleyball féminin. Elle a débuté sa carrière à l’école Abbey-Landry de Memramcook, en 1989 et a ensuite dirigé les équipes de l’école Mathieu-Martin, remportant quatre titres provinciaux de suite, de 1990 à 1994. Son premier passage avec les Aigles Bleues était de 1995 à 2002. Elle a remporté la couronne provinciale avec les Cavalières de Clément-Cormier, en 2003. Elle a aussi piloté des équipes provinciales, incluant celle des Jeux du Canada 2017, qui a remporté une première médaille de bronze historique pour la province. Elle occupe aussi son temps avec les jeunes du Club Fuzion.

Le député Bernard LeBlanc a remis un certificat aux intronisés et le premier ministre Brian Gallant était également présent, son épouse ayant de la parenté avec l’intronisé Gerry Lavoie. Cassandra Wheaton et Marissa Belliveau, deux élèves de l’école Abbey-Landry ont fait tout un travail comme maîtres de cérémonies.