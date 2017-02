Quand on aime, on a toujours… 21 ans!

par

Lancement sous le signe de l’amour pour Bouton d’or Acadie

Alors que notre époque semble s’assombrir et qu’une bonne partie de la Péninsule acadienne est encore plongée dans le noir suite à la crise du verglas, l’amour sous toutes ses formes est plus que jamais nécessaire. L’amour-passion, l’amour familial, l’amour pour nos enfants, l’amour des livres, l’amour du sol nourricier, l’amour-solidarité, l’amour de l’Acadie, l’amour-amitié, l’amour qui abolit les frontières et qui réchauffe les cœurs. L’amour, toujours l’amour… À la veille de la Saint-Valentin, les éditions Bouton d’or Acadie débutent une nouvelle année littéraire avec un triple lancement de livre, par amour pour ses lecteurs et ses créateurs!

Michel Thériault, le populaire chanteur récipiendaire d’un prix Éloizes 2016, accueillera les lectrices et lecteurs de tout âge avec son nouveau livre, Ils sont… (illustré par Magali Ben) qui sera lancé tout d’abord au Centre des arts et de la culture de Dieppe, le vendredi 10 février de 17h à 19h, en même temps que le vernissage de l’exposition «À cœur ouvert», mettant en vedette les trois artistes visuels Suzanne Albert, Luc A. Charette et Michel Thériault lui-même.