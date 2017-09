Quand l’Art s’invite en campagne, dans les Champs

par

Hélène Le Pennec

L’Art, dans son sens large est partout et nous entoure dans notre vie quotidienne. Les musées ne sont désormais plus les seules places où il est possible d’admirer des œuvres d’art, quelques soient leurs tailles, leurs matières, la renommée des artistes. L’Art est partout, et on le retrouve même «Dans les Champs».

Si l’on sort de la ville et que l’on s’aventure dans la campagne du Nouveau-Brunswick, il est fort à penser qu’il ne sera que peu probable de tomber sur une œuvre d’art d’artistes reconnus mondialement. La communauté de Trois-Ruisseaux vient de prouver le contraire. En effet, pour la deuxième édition de «L’Art dans les Champs», cette communauté accueille, et ce jusqu’au 4 septembre, une exposition où l’on peut retrouver des œuvres d’artistes comme Rebecca Belliveau, Jared Betts, Paul Édouard Bourque, Herménégilde Chiasson, Lionel Cormier, Charles Gagnon, Amber Léger, Roméo Savoie, Nancy Schofield ou encore Robert Vanderleelie.

Pour cette deuxième édition, l’artiste invitée d’honneur est Janine Wesselmann et elle vient des États-Unis. Cette artiste de renommée mondiale expose déjà dans de nombreux musées partout dans le monde.

En 2016, la première édition de «L’Art dans les Champs» avait rassemblé autour de 250 personnes tout au long de l’exposition. Cette année vous pouvez ainsi vous rendre nombreux au 1833, Route 950, à Trois Ruisseaux, jusqu’au 4 septembre prochain. Quand l’art sort de la ville c’est à Trois-Ruisseaux qu’il se rend, mais aussi à Grand-Barachois.

Les Arts en fête

Dans le cadre du festival «Les Arts en fête», le vendredi 25 août dernier, Grand-Barachois a vu dévoilée une exposition de chaises créées par des artistes et créateurs de la région. Il est possible d’admirer ces chaises en arrière de l’Église historique de Barachois jusqu’à la fin du mois de septembre.

Parmi les créateurs de ces chaises aux couleurs multiples et histoires profondes, on retrouve Monette Léger, Nicole Cormier (Cocagne), Geneviève Borden (Dieppe), Denis Gagnon (Cocagne), ou encore Monique Morin Dupuis (Grande-Digue) et bien d’autres. Certaines s’inspirent de la vie de l’artiste, d’autres d’un instant vécu, comme par exemple la chaise assemblée selon les instructions d’un kit Ikea, je vous laisse imaginer le résultat!

Alors sortons de cette ville et allons en campagne pour découvrir tout ce que l’Art et les Artistes nous offrent sur un plateau d’herbe verte, dans un paysage tranquille et verdoyant.