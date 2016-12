Quand la musique fait rêver…

par

par Hector J. Cormier

La directrice du chœur Beauséjour m’en voudra-t-elle de m’être laissé aller aux rêveries durant le concert de Noël de son groupe en début décembre? Pourtant le choix des pièces, la qualité des voix, l’exécution ainsi que l’atmosphère de cette ancienne église qu’est la Central United avaient tout pour enchanter. Mais quand, au programme, est arrivé le «Minuit, chrétiens», j’ai été, bien malgré moi, propulsé dans les années cinquante alors qu’il était strictement interdit d’exécuter cet air dans les églises. Non pas que sa mélodie ne fut pas fort agréable ou qu’elle n’invitât pas à l’agenouillement, mais bien parce qu’on attribuait, bien que faussement, sa composition musicale à Martin Luther, ce moine catholique qui, jadis, avait osé contester le lucratif commerce des indulgences d’un Léon X qui avait grandement besoin de sous pour le parachèvement de la basilique Saint-Pierre.

Quelques curés, plus audacieux que d’autres, passaient outre à l’interdiction et permettaient l’exécution du chant, qui, à minuit tapant, résonnait de toute sa splendeur sous les voûtes des églises dont certaines impressionnaient par la qualité de l’acoustique. Un peu de citron ou un bon coup de gin amenait le grand ténor du lieu à se bien dérhumer.

Ceux de ma génération savent l’importance que revêtait Noël et sa préparation. Durant l’Avent, toute la vie en était imprégnée à partir du moment où les chœurs entonnaient le «Venez divin messie» jusqu’aux excès du temps des Fêtes.

Je fréquentais à l’époque l’école Christ-Roi où trois religieuses sur un personnel de onze dispensaient l’enseignement. Elles assuraient pour les Fêtes à la fois la décoration de la toute nouvelle chapelle de l’autre côté de la rue et celle de leurs salles de classes. Elles y apportaient un soin particulier. L’enseignante de septième année, sœur Marie Annonciade, femme de haute stature s’il en est une, sur les pieds desquels il ne fallait surtout pas s’aventurer, était une artiste de grand talent. Quel étonnement, quand à l’arrivée en classe un premier lundi de décembre, il était donné d’admirer une multitude de flocons ouatés pendant à des fils à partir du plafond. Le pays des merveilles n’aurait pas impressionné davantage. La traditionnelle crèche et le sapin occupaient un coin bien en avant. Tout un pan de tableau était réservé à un motif festif, souvent un poinsettia bien rouge peint par la religieuse. Et, pour comble de joie, elle nous remettait, à l’occasion, des dessins à colorier dont des cloches, des chandelles ou encore des fleurs. Rien de mieux pour glisser dans l’esprit de Noël!

Les religieuses avaient leur façon bien à elles de placer les glaçons dans les arbres : quelques brins – une bonne dizaine – sur le bout de chaque branche. Il en fallait des quantités. Ça faisait très beau. Ceux qui viennent chez moi à l’occasion des Fêtes sont témoins de cette influence que nous a léguée l’artiste qu’elle était : beaucoup de glaçons dans un arbre orné d’une myriade de lumières minuscules, colorées et brillantes, des boules de couleur or, argent et rouge. Cette religieuse, si elle devait toujours être des nôtres, serait heureuse de voir le goût du beau qu’elle a inculqué à ses élèves d’à peine treize ans.

Et les chants! Les institutrices qui osaient s’y aventurer a capella nous amenaient à exécuter, par exemple, le «D’où viens-tu bergère?» qui résonnait souvent dans les corridors de l’école. Il y avait évidemment les chants traditionnels dont «Les anges dans nos campagnes», et le «Il est né le divin enfant». Parfois, même, les «carols» parce que la professeure de musique, une certaine demoiselle Ruth Harrison ne parlait pas la langue et ne connaissait pas nos chants. Pas de place au profane, cependant! Le «I Saw Mommy Kissing Santa Claus» venait tout juste d’être frappé d’interdiction par les autorités du diocèse de Boston.

Voilà ce que m’a inspiré le magnifique concert du chœur Beauséjour. On ne peut tout de même pas nous reprocher de voyager dans le temps, même quand les présentations musicales sont de grande qualité. Les Fêtes s’autorisent-elles surtout à éveiller des nostalgies ou des mélancolies dormantes? La seule liberté n’est-elle pas de rêver? Alors je me suis permis de rêver… à la liberté… celle de mon enfance.