Quand fête des Mères rime avec Art et Monette Léger!

Hélene Le Pennec

Seize jeunes de la communauté ont eu le bonheur de participer à une activité artistique proposée par Mireille Pitre, au Centre Nouvelle Vie à Shédiac, samedi dernier. Comme à chaque mois, Mireille part à la recherche de belles idées pour proposer aux jeunes de cinq à 15 ans de la région une activité où ils pourront passer ensemble un beau moment convivial.

Ce samedi les enfants ont eu la chance de rencontrer l’artiste Monette Léger qui leur a proposé de confectionner un beau cadeau pour la fête des Mères. «C’est incroyable comme cette activité est allée au-delà de mes attentes, de dire Mireille Pitre. Je connaissais l’artiste et son travail formidable mais je n’avais jamais eu la chance de travailler avec elle et avec des enfants et elle a su leur transmettre sa passion d’une manière simple et adaptée à chaque âge» poursuit-elle.

Les enfants étaient répartis en quatre tables et accompagnés d’adolescents afin de les aider dans la réalisation de leur projet. L’idée de base était une carte de fête des Mères. Jusque là l’idée semble simple mais c’est sans compter sur l’esprit particulièrement artistique et créatif de l’artiste.

Artiste multidisciplinaire, Monette Léger a tenté de transmettre sa passion des arts aux enfants en leur faisant découvrir différentes techniques mais aussi différents matériaux. Défi réussi pour cette femme investie dans la communauté et désireuse de faire passer aux enfants un beau moment de création. Les enfants ont ainsi pu travailler l’encre, le papier à la texture transparente mais aussi la photographie et la peinture sur visage. Le projet final est une superbe carte composée de différents éléments, que chaque maman pourra accrocher où elle le souhaite et insérer dans le cadre de sa carte la photo de son enfant portant sur son visage une belle peinture réalisée en partenariat avec un autre enfant.

«Les enfants étaient tous très participatifs même quatre garçons que nous avions avec nous», dit Mireille, comme quoi les activités artistiques ne sont pas uniquement réservées aux filles. Les enfants ont ainsi pu passer ensemble un moment de convivialité et découvrir différentes méthodes de création. De nombreuses mamans chanceuses auront le plaisir de découvrir le projet final de leur enfant le 14 mai prochain.

«Monette s’est beaucoup investie dans cette activité et nous sommes chanceux de l’avoir eu avec nous, c’est une artiste perfectionniste et elle a donné beaucoup de son temps pour le bonheur des enfants, qui lui ont d’ailleurs donné beaucoup de cols avant leur départ, ils étaient tous très fiers de leur beau travail.»

Activité de juin

La prochaine activité de Mireille sera organisée le 17 juin prochain de 10h à 13h au Centre Nouvelle Vie à Shédiac et sera cette fois dédiée à la création d’un projet en menuiserie pour la fête des Pères avec l’aide de Robert Brockbank artisan charpentier et menuisier de la région.

Pour plus d’informations ou pour inscrire votre enfant à la prochaine activité de Mireille Pitre vous pouvez lui envoyer un courriel à mireille.pitre2016@gmail.com ou la contacter au 351-2800.