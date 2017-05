par

L’Association du bassin versant de la baie de Shédiac Inc. publiera un rapport sur son état

L’association a annoncé lundi qu’elle publiera un rapport sur l’état de la baie de Shédiac lors de sa réunion annuelle qui se tiendra le 22 juin 2017. Ce rapport sur l’état de la baie fut commandé à la suite de l’achèvement d’un appel d’offres.

Le rapport donnera un aperçu des activités visant l’amélioration de l’environnement, ainsi que des conditions environnementales, et le suivi de la qualité de l’eau dans la baie de Shédiac. Depuis que l’organisme a été constitué en 1999, l’association a travaillé avec plusieurs partenaires pour l’élaboration de programmes de sensibilisation sur l’importance de maintenir la qualité de l’eau dans le bassin versant de la baie de Shédiac.

Ces programmes visaient notamment les jeunes dans les écoles, les plaisanciers utilisant les marinas, ainsi que les propriétaires et fermiers côtoyant les rives des rivières Shédiac et Scoudouc.

Cette publication sur l’état de la qualité de l’eau dans la baie de Shédiac fournira de l’information précieuse à ceux qui se préoccupent de leur environnement. C’est le troisième rapport du genre à être publié depuis le rapport Henderson en 1999 et celui de l’association en 2006. Ce rapport couvrira une période de vingt ans.

L’association a accordé à DPG Communication de Caraquet, le contrat pour préparer ce rapport. Le rapport fera un compte rendu des nombreux projets que l’association du bassin versant de la baie de Shédiac a entrepris lors de ces dernières années, y compris des évaluations physiques, biologiques et chimiques des eaux des rivières Shédiac et Scoudouc, qui se déversent dans la baie. Elle travaille activement sur des collaborations avec des organisations gouvernementales, des entreprises et des groupes communautaires pour continuer à développer des projets d’éducation environnementale et d’amélioration de la qualité d’eau des bassins versants.