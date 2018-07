Quai de Pointe-du-Chêne  Légère augmentation des frais d’entrée

par

(CL) –L’autorité portuaire de Pointe-du-Chêne a augmenté les frais d’entrée d’un dollar, passant ainsi de 2$ à 3$. Il n’y avait pas eu d’augmentation depuis 2009. Les gens peuvent aussi se procurer une passe de saison. Il n’en coûte rien pour les piétons et les cyclistes.

Selon les autorités, le quai a besoin de rénovations majeures et on a fait une demande de financement de cinq millions$ auprès de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. Selon la somme obtenue, on procèdera avec les réparations les plus urgentes. Mais l’autorité portuaire devra contribuer 10% des coûts pour les travaux effectués.

Les autres revenus proviennent des frais de location des entreprises situées sur le quai, les achats d’essence et les frais payés par les plaisanciers utilisant les quais.

Ce quai très populaire a été construit en 1840 et attire environ 300 000 visiteurs au cours de l’été.

Le quai est géré par un conseil d’administration de dix bénévoles.