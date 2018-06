Projet-pilote «Mes livres à moi» – Été 2018   Près de 1500 livres aux enfants

par

Dans l’esprit de son engagement à transmettre le goût de la lecture aux élèves des écoles primaires francophones du Nouveau-Brunswick, LIRE ET FAIRE LIRE ACADIE (LFLA) distribue gratuitement des livres à des élèves de la deuxième année qui désirent se monter une bibliothèque personnelle.

L’initiative fait partie d’un projet-pilote baptisé «Mes livres à moi». Les livres seront distribués aux élèves par le personnel enseignant de quelques écoles francophones fréquentées par les bénévoles du Programme LFLA depuis le mois de janvier dernier.

Dans le cadre de leurs interventions en milieu scolaire, les bénévoles de LFLA, tout comme les enseignantes et les enseignants, ont remarqué des progrès remarquables en littératie chez les enfants, mais souhaitent que ces progrès se poursuivent pendant les vacances scolaires. Le but de ce projet-pilote, précise la présidente de LFLA, Dre Odette Albert : «Inciter l’enfant à continuer à développer son goût de la lecture en milieu familial et à se créer une petite bibliothèque personnelle de livres en français.»

Aussi, en plus de participer au projet «Livre-courrier» de l’école Champlain de Moncton et «Camp de francisation» du CAFI, LFLA mène une nouvelle action visant à aider les enfants à aimer lire chez eux des livres qui leur appartiennent, d’où le nom du projet-pilote : «MES LIVRES À MOI».

Ce projet se concrétise grâce aux généreuses commandites du Centre du livre jeunesse canadien, de la Banque TD et de First Book Canada. LFLA a pu ainsi mettre la main sur 1464 livres en français, sélectionnés pour leur qualité.

Dans ce projet-pilote, 17 écoles ont été sélectionnées. Ceci représente 37 classes et plus de 350 élèves. Les livres seront distribués aux écoles durant la dernière semaine de cours, pour qu’on puisse les offrir aux élèves avant leur départ en vacances.

En résumé, le projet «Mes livres à moi» se veut un autre geste concret pour la littératie, dans un monde où des inégalités de départ pénalisent plusieurs de nos enfants acadiens et francophones.