Projet d’éolienne à Cap-Pelé

Cap-Pelé Wind veut produire de l’électricité à l’aide d’une éolienne située à 2 km au sud-est de Botsford Portage, au Nouveau-Brunswick. Cette éolienne se situera sur un terrain privé, à côté de l’établissement W. E. Acres Crab Meal, à environ 800 m de la route 15.

La préparation du site s’est déroulée à l’automne 2017. L’objectif est que l’éolienne soit en service au cours de l’été 2018.

Le modèle utilisé sera le modèle Enercon E-92, qui produit jusqu’à 2,35 mégawatts d’électricité sans émissions. Cette électricité alimentera le réseau électrique local et fournira suffisamment d’énergie renouvelable pour alimenter jusqu’à 700 foyers en électricité. L’électricité produite par l’éolienne sera revendue dans son intégralité à Énergie Nouveau-Brunswick.

L’éolienne consistera en une tour d’une hauteur de 98 m, avec des pales formant un diamètre de 92 m, pour une hauteur totale de 144 m.

Le site Cap-Pelé Wind appartient à WKB Community Wind, société du Nouveau-Brunswick. La société IFE Project Management Canada Inc. apporte son appui aux travaux de construction et à la gestion du site.

L’augmentation de la production d’énergie éolienne aidera le Nouveau-Brunswick et le Canada à atteindre l’objectif de 40 p. 100 d’électricité en provenance de ressources renouvelables d’ici à 2020.

En 2016–2017, l’énergie produite par Énergie N.-B. provenait à 35,8 p. 100 de ressources renouvelables.

L’électricité produite par l’éolienne sera transmise par le réseau électrique local et fournira une énergie renouvelable sans émissions aux foyers et aux entreprises du secteur.

Il y a déjà, à l’heure actuelle, des personnes qui profitent des emplois et des contrats relatifs au défrichage du site, à la construction de la route et au bétonnage. L’éolienne nécessitera à l’avenir des travaux réguliers d’entretien.

Le projet rapportera environ 9000 dollars par an de taxe foncière.

Quand les travaux commenceront-ils?

Pour l’instant, les travaux prévus sont la construction de la route – automne 2017 et printemps 2018, fondations – printemps 2018, livraison de l’éolienne (en pièces détachées) – printemps 2018 et construction et mise en service de l’éolienne – été 2018.

La livraison des pièces pour l’éolienne se déroulera sur sept ou huit jours en juin ou en juillet 2018. Il y aura certains chargements très longs, ce qui risque d’entraîner certains ralentissements dans la circulation pour la route 15. Les fondations de l’éolienne exigeront près de 120 chargements de béton!

La compagnie aimerait savoir ce que vous avez à dire. Faites parvenir vos questions ou préoccupations à l’adresse info@cap-pele wind.ca.

Pour consulter les photos et les cartes et pour suivre la progression des travaux, veuillez visiter le site www.cap-pelewind.ca.

Pour obtenir des renseignements généraux sur l’énergie éolienne, veuillez visiter le site canwea.ca/fr/leolien-les-faits.