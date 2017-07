Projet citoyen à Grande-Digue Une première Cabane à livres

par

Claire Lanteigne

En se rendant à Grande-Digue, entre l’église et UNI, on remarque une jolie petite cabane à livres qui a été décorée par l’artiste Claude Gauvin. Ce projet a vu le jour grâce à l’initiative de Gaëtane Godin, une citoyenne de Grande-Digue. L’instigatrice de ce beau projet y travaille depuis un bon moment et elle a demandé à Rachelle Bourque de se joindre à elle en tant que bénévole.

Le fonctionnement est très facile. Ouvrez la porte de cette boîte à trésors, fouillez. Prenez un livre ou plusieurs. Vous n’êtes pas obligés de les rapporter ou de les remplacer par d’autres. C’est aussi simple que ça. Personne ne vous surveillera.

Vous pouvez déposer des livres dans la petite cabane sans nécessairement en prendre. Ce libre-service ou échange de livres est complètement gratuit. Il appartient à toute la communauté sous la gouverne de Sentier pluriel. Une autre petite cabane sera installée sous peu à proximité de l’école de Grande-Digue et accessible aux gens qui se rendront au Parc communautaire et à un des sentiers. Sentier pluriel entrevoit d’ailleurs la possibilité d’en installer d’autres le long des sentiers.

Avantages pour la communauté

«Le projet de cabanes à livres se veut un projet citoyen important et enrichissant pour une communauté, de dire Madame Godin. Il est de plus rassembleur vu que plusieurs personnes et groupes communautaires y sont impliqués.»

Selon les deux responsables du projet, la communauté de Grande-Digue peut certainement bénéficier des bienfaits des cabanes à livres car un tel projet permet de : Faire une différence dans la communauté, soit de contribuer à l’amélioration de celle-ci sur les plans à la fois social et culturel; Favoriser l’accessibilité à la lecture aux citoyens de tous âges et de toutes conditions sociales en faisant circuler les livres; Créer des interactions entre voisins; Susciter de l’intérêt et de la passion pour les livres dans la communauté; Encourager les gens au partage des livres ainsi qu’au recyclage de ceux-ci (partager le bonheur de la lecture) – de prendre et de laisser un livre; Permettre l’échange de livres qui nous ont touchés, émus ou tout simplement plu.

Bref, ce projet en construction est appelé à prendre de l’ampleur.

Historique

C’est l’américain, Todd Bol qui a créé la première cabane à livres au Wiscousin en 2009 en guise d’hommage à sa défunte mère, enseignante et passionnée de lecture. Il l’a fixée à un arbre et a vite constaté l’engouement des enfants et des adultes pour ces belles petites boîtes colorées remplies de livres et les échanges surgissant entre les voisins, enfants et adultes.

D’une cabane en 2009, on en retrouve aujourd’hui 25 000 à travers 70 pays et de nombreuses autres en construction.