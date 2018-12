Programme d’écriture scénariste offert à Moncton

par

(N.A.L.) –Un programme de perfectionnement professionnel d’écriture scénaristique sera offert à Moncton pour la première fois en 2019.

Les gens intéressés à rédiger pour la télévision, le cinéma et le Web sont visés par ce programme offert en accord avec l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB), la Direction générale de la Formation continue de l’Université de Moncton et TV5 UNIS. Le programme a été annoncé en conférence de presse la semaine dernière.

La nouvelle formation gratuite s’adresse aux artistes professionnels ou en voie de professionnalisation ainsi qu’aux étudiantes et étu- diants ayant un réel intérêt envers la scénarisation. Elle se déroulera de 9h à 17h les samedis et dimanches 12, 13 et 26, 27 janvier et 16 et 17 février 2019, à Moncton, dans les locaux du pavillon Pierre-Amand-Landry.

La formation bénéficiera à tout le milieu, mais plus particulièrement aux artistes professionnels qui pourront se former en Acadie en français. Elle sera donnée par le réalisateur et scénariste, Guy Boutin, présentement chef de la production originale pour TV5 UNIS en Atlantique. Cumulant plus de 20 années dans l’industrie de la télévision, il a touché à plusieurs volets du métier : scénariste, réalisateur, script-éditeur, producteur, producteur au contenu. Il a été à l’emploi de nombreux producteurs de la francophonie canadienne.

Les participantes et participants auront la chance d’assister à trois classes de maîtres avec Gracia Couturier, Hugo Latulippe et Réal Bossé. Celles-ci permettront aux futurs auteures et auteurs de rencontrer des créatrices et créateurs établis, d’entendre leur parcours et de présenter leur vision.

La formation répond à un besoin exprimé depuis plusieurs années par les artistes. Jean-Jacques Doucet, directeur général de la Formation continue de l’Université de Moncton, est enchanté : «Nous nous réjouissons de pouvoir nous unir au milieu des arts et de la culture afin de participer à un projet de formation novateur visant à développer des compétences en écriture scénaristique.»

Cette formation répondra également aux besoins du milieu de la télévision, du cinéma et du Web. Les personnes intéressées à s’ins- crire ont jusqu’au dimanche 16 décembre 2018, à 11h59 pour faire parvenir leur dossier de candidature. Pour ce faire, les gens doivent se rendre sur le site Web de la Formation continue de l’Université de Moncton.

Pour toutes questions relatives à l’inscription, veuillez communiquer avec Annik Landry, responsable des services aux artistes à l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick en composant le 506-852-3313 poste 226 ou en lui envoyant un courriel à l’adresse annik.landry@aaapnb.ca.