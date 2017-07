Programme de la rentrée scolaire 2017 du Vestiaire St-Joseph

par

(CL) - Le Vestiaire St-Joseph Inc. de Shédiac a besoin de matériel scolaire neuf pour environ 150 enfants d’âge scolaire. «Nous voulons aider les familles moins fortunées pendant la rentrée scolaire, de dire Judson Cassidy, président du conseil d’administration. Nous donnons aux enfants, aux familles démunies, les moyens de réaliser leur potentiel et d’amoindrir les effets de la pauvreté».

Vous pouvez amener vos articles au Vestiaire. Si vous préférez faire un don en argent, faites-le au Vestiaire St-Joseph Inc. et un reçu officiel pour fins d’impôt vous sera envoyé pour des dons de 20.00 $ ou plus.

Les articles le plus en demande sont: boîte à lunch, sacs à dos, calculatrice, papiers non-alignés, étui à crayons, cartable à anneaux «Binders» (2” et 3”), dictionnaire Bescherelle (Art de conjuguer), diviseurs (paquet de 5), marqueur à effacement sec (noir), stylo rouge, ensemble de géométrie, effaceur blanc, surligneur «Highlighter» (paquet de 4), lecteur flash «USB keys» (4 GB ou plus), protège-feuilles pour papier standard et ruban correcteur «White-Out».

Le Vestiaire vous remercie de votre générosité. Ensemble nous pouvons faire une différence!