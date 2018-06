Programmation variée au 69e Festival du homard de Shédiac

par

Les co-présidents Edgar LeBlanc et Jacques LeBlanc, ont dévoilé, vendredi dernier, la programmation de la 69e édition du Festival du homard qui se déroulera du 29 juin au 8 juillet 2018 prochain à Shédiac.

Encore cette année, tout a été mis en œuvre afin de faire de l’édition 2018 un évènement haut en couleur. Le comité organisateur a mis les bouchées doubles afin de présenter cette année une programmation qui saura plaire à toute la famille et célébrer le 115e anniversaire de la Ville de Shédiac.

«Le Festival du homard de Shédiac est devenu au fil des ans un évènement incontournable parmi tous les festivals qui sont présentés dans la province et même à l’est du Canada, confie le maire de la Ville de Shédiac et co-président du Festival, Jacques LeBlanc. La notoriété du Festival du homard n’est plus à faire et c’est par milliers que les gens se dirigent vers Shédiac pour participer à ce grand évènement communautaire, culturel et social.»

Plusieurs artistes de grande renommée se produiront sur la scène du Festival dont Sweet Temptation, Wild Pitch, Big Bad Party Band, Réveil et Old School. On retrouvera également Ti-Blanc Morin, Bouboul, Liquid Courage, Mixtape, Josianne Comeau, Mike & Andy, Félix, Jean et Jacques, Hand Drum Magic, Guy Richard, Laurie Leblanc, Hert Leblanc, Tina Gautreau, Scott & Gerald et Jocelyne Bourque. D’autres artistes seront également de la fête lors de la 69e édition du Festival du homard.

Le très populaire concours de mangeurs de homard sera de retour. Les manèges de Campbell Amusements sauront plaire aux jeunes et moins jeunes.

Plusieurs nouveautés culinaires figurent dans notre programmation de cette année. D’abord, Lotsa Lobsta Love mettant en vedette le chef renommé Alain Bossé vous offrira un repas cinq services mariés avec vin et bière. Son enthousiasme et ses connaissances culinaires sauront vous charmer. Les billets sont limités! De plus, Sobeys vous présentera cette année des séminaires culinaires avec le chef Jeremy Gillmore. Celui-ci vous familiarisera avec la décortication d’un homard, afin de vous permettre ensuite de déguster cette création culinaire avec ce homard.

Lobsta Sunset Yoga vous permettra d’apprendre le yoga sur une planche de pagaie tout en dégustant un délice au homard ainsi qu’un verre de vin. Une nouvelle activité cette année est le cours de planche à pagaie. Il sera possible pour vous de louer ou non de l’équipement sur place. De plus, des grignotines et un verre de vin seront servis.

Le plus gros festin au homard

Cette année, un festin au homard sera servi le dimanche 8 juillet à compter de 18h. Ce festin saura rassembler tous les amateurs de homard. Les billets sont limités, donc ne manquez pas votre chance!

Un «lobster roll» de plus de 200 pieds!

Dans le cadre des célébrations entourant le 69e anniversaire du Festival du homard, les Chevaliers de Colomb du Grand Shédiac vont tenter de surpasser le record mondial en préparant un «lobster roll» de plus de 200 pieds.

Événements «Corks & Claws» et «Ales & Tails»

«Corks & Claws», c’est un événement vous proposant une dégustation de vins et de créations culinaires au homard préparées par nos chefs et restaurants régio-naux. Une autre soirée amusante! L’événement se déroulera le samedi 30 juin à 19h.

«Ales & Tails» vous permettra de déguster des bières locales et des bouchées culinaires aux fruits de mer. Une soirée amusante et remplie de diversité vous attend! L’événement se déroulera le samedi 7 juillet à 19h.

Le comité organisateur du Festival du homard est également fier cette année d’annoncer son partenariat qui se poursuit avec L’Écocentre Homarus avec l’ensemencement de 10 000 bébés homards.

Finalement, le festival s’associe avec le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour pour sensibiliser la population à l’importance du consentement et aussi avec Alcool Nouveau-Brunswick afin de sensibiliser les gens à une conduite responsable : «Dégustez, savourez et retournez chez vous en sécurité.»

Vous pouvez consulter le programme complet du festival à l’adresse www.shediac lobsterfestival.ca.