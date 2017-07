Programmation de Midis Musique 2017 dévoilée pour la ruelle Oak

par

Downtown Moncton Centre-ville Inc. (DMCI), en collaboration avec le Théâtre Capitol, est heureux de dévoiler la programmation de Midis Musique, la série de concerts gratuits tenue dans la ruelle Oak tous les mercredis et vendredis, de midi à 13h pendant les mois de juillet et août.

DMCI s’engage à créer une atmosphère attrayante et invitante au centre-ville – la ruelle Oak est l’endroit idéal pour découvrir le centre-ville de Moncton et est rapidement devenue un espace urbain très convoité, où les travailleurs du centre-ville, les résidents et les visiteurs ont l’occasion de se détendre et profiter d’une pause. Downtown Moncton Centre-ville Inc. fait la promotion de loisirs et des activités culturelles au cœur de la ville. Que ce soit des événements à grande échelle communautaire qui attirent des dizaines de milliers de personnes, ou de plus petits rassemblements, DMCI est un ardent défenseur des festivals et événements au cœur du centre-ville et a le plaisir d’offrir une programmation dans la ruelle Oak. «Midis Musique est notre façon d’encourager nos nouveaux artistes prometteurs tout en ajoutant à la vitalité de la ruelle Oak pour la foule du midi», dit Anne Poirier Basque, directrice générale de l’organisme Downtown Moncton Centre-ville Inc.

L’un des principaux fournisseurs de divertissement dans la région, le Théâtre Capitol, a commencé le développement de la programmation de la série Midis Musique cet hiver. Kim Rayworth, directrice générale du Théâtre Capitol, parle avec enthousiasme de la programmation de cette année. «Nous sommes ravis de collaborer encore une fois avec Moncton Centre-ville pour créer davantage d’occasions où le public peut aller à la rencontre de nouveaux artistes.»

Le divertissement pour le lancement de la saison a été fourni par l’artiste Isabelle Cormier.

À l’affiche cet été :

Le 5 juillet : Drake Adams

Le 7 juillet : Darcy Mazerolle

Le 12 juillet : Arianne Caissie

Le 14 juillet : Matt Comeau

Le 19 juillet : Jane Blanchard

Le 21 juillet : Katherine Moller

Le 26 juillet : Amateur Trahan

Le 28 juillet : Billy Knowles

Le 2 août : Kyle Birt

Le 4 août : Melissa Hunt

Le 9 août : Patrick Murray

Le 11 août : Jaclyn Reinhart

Le 16 août : Émilie Landry

Le 18 août : Travis Furlong

Le 23 août : Shaun LB

Le 25 août : Matt Boudreau