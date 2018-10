Prix Innovation municipale Roy Consultants 2018     Le Village de Cap-Pelé est l’une des trois municipalités finalistes

par

Claire Lanteigne

C’est lors du banquet du congrès annuel de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), samedi soir, à Balmoral, que l’on connaîtra la municipalité récipiendaire du Prix Innovation municipale Roy Consultants 2018.

Le Village de Cap-Pelé est en nomination pour ce prix pour la certification Pavillon Bleu de sa Plage de l’Aboiteau.

Pour le maire Serge Léger, cette nomination est un grand honneur pour le village. «Les gens ont pris conscience de l’importance de cette certification, dit-il, et nous avons connu une très bonne saison touristique. Il a fallu trois ans d’efforts pour le Village de Cap Pelé, pour obtenir cette certification écologique de renommée mondiale, car il faut démontrer la qualité de l’eau et prouver que les installations sont gérées de manière verte et durable.»

Le Pavillon Bleu a été hissé sur la plage de l’Aboiteau à la mi-juin. Il s’agit de la première plage des Maritimes à obtenir la certification écologique, qui est présente dans 45 pays. C’est également la première plage d’eau salée à l’obtenir au Canada.

Le maire Léger sera accompagné de trois autres membres de son conseil au congrès annuel de l’AFMNB.

Les deux autres municipalités en lice sont le Village de Pointe-Verte et le Village de Paquetville.

Le Prix Innovation municipale Roy Consultants, créé en 2007, est décerné à chaque année à une municipalité de l’AFMNB qui a su innover au niveau des infrastructures, du développement social, de la langue, culture, arts et patrimoine, de l’écologie / environnement, ou de la promotion et fierté francophone. Les municipalités doivent également démontrer comment elles font la promotion, lorsque pertinent, de l’égalité des communautés linguistiques (incluant le Mi’kmaq) sur leur territoire dans l’affichage, le fonctionnement de la municipalité et la vie communautaire.

Parmi les candidatures reçues, trois municipalités sont sélectionnées comme finalistes et ont la chance de recevoir une équipe de tournage professionnelle chez-eux afin de faire une capsule-vidéo promotionnelle de leur projet!

On peut voir la capsule-vidéo de Cap-Pelé sur leur site Facebook, en date du 5 octobre.