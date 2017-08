Prix d’excellence remis à des résidents de Beaubassin-est

par

Les gens étaient nombreux à la fête de Beaubassin-est!

Plus de 200 personnes ont participé à la Fête du 11e anniversaire d’incorporation de la Communauté rurale Beaubassin-est le jeudi 27 juillet. Les activités incluaient un BBQ gratuit préparé par les membres du conseil, du gâteau, de la barbe à papa, un jeu gonflable, et les gens ont beaucoup apprécié le maquillage de visages avec Monette Léger et Raymond Nadeau, ainsi que la musique de Terry Melanson.

Également, des Prix d’excellence ont été remis à des résidents de Beaubassin-est qui se distinguent par leurs accomplissements au sein de la communauté. Les membres du conseil veulent ainsi reconnaître les réalisations exceptionnelles de ces personnes qui contribuent au mieux-être de toute la population.

ARTS ET CULTURE

Le prix dans la catégorie Art et Culture a été remis à Diane Richard de Grand-Barachois, pour souligner son implication dans le monde culturel de Beaubassin-est. En plus de faire partie du comité de Développement culturel de Beaubassin-est, cette ancienne animatrice à Radio-Beauséjour a toujours œuvré sur la scène culturelle de la région. Au fils des ans, elle a entre autres écrit et réalisé plusieurs pièces de théâtre avec la troupe Les Voiles aux Vents, dont la dernière, «Beaubassin-est, 10 ans de communauté», a souligné des personnes et événements marquants de notre communauté rurale. Il va sans dire que les gens ont beaucoup apprécié ce spectacle qui a été présenté à deux reprises à l’Église historique de Barachois au cours des dernières semaines.

AFFAIRES

Le Prix d’excellence en Affaires a été présenté à la Garderie Au Pays des Merveilles de Grand-Barachois qui offre un service essentiel dans notre communauté. Lise Cormier est la propriétaire et directrice de cette entreprise locale qui emploie six personnes. Elle possède 28 ans d’expérience avec les enfants et elle est très fière de sa garderie qui est en affaires depuis maintenant 19 années. Le programme de cette garderie a pour but de faire vivre aux enfants des expériences enrichissantes qui stimulent leur curiosité, leur initiative, leur créativité, leur indépendance, ainsi que leur faculté de communiquer et de partager, et tout ceci par le jeu. Le service de garde compte 75 places pour les enfants âgés de 0 à 12 ans, incluant un service à temps plein et un service de garde avant et après classe.

LEADERSHIP COMMUNAUTAIRE

Le prix dans la catégorie Leadership communautaire a été remis à Gilles Cormier de Saint-André-LeBlanc, un ambassadeur pour Beaubassin-est. En plus de diriger son entreprise d’estimation et de consultation en construction, il est très actif dans la communauté ainsi que sur les médias sociaux pour promouvoir notre beau coin de pays de façon très positive. En compagnie de son épouse Lise Cormier, il est bénévole au Centre de Saint-André-LeBlanc où ils organisent de nombreuses activités pour les gens de leur communauté. Il est un membre actif du Club de Vélo et, depuis 2012, il siège sur le conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud comme représentant du sous-district 4 de la communauté scolaire de Shédiac. Cet entrepreneur a aussi siégé au sein du conseil de Beaubassin-est à partir de 2004 jusqu’à 2015, premièrement sur le comité consultatif, et depuis 2006 après l’incorporation, en tant que conseiller du quartier 2 de Saint-André-LeBlanc.

SERVICES BÉNÉVOLES

Le prix dans la catégorie Services bénévoles est remis au Groupe de bénévoles de la Salle Grand-Barachois, une quarantaine de personnes qui se dévouent 12 mois par année pour notre communauté. Ce groupe donne environ 4000 heures de bénévolat par année et plus de 70% du groupe le fait depuis au moins 10 ans. Ils s’impliquent pour les déjeuners mensuels et s’occupent de la patinoire extérieure pendant l’hiver. À deux occasions en 2014 et une fois cette année, des bénévoles ont ouvert la salle comme centre d’accueil pendant une panne d’électricité. Ils font aussi des actes de charité pour les gens dans la communauté qui sont en détresse et participent chaque année à la préparation et livraison des boîtes au Vestiaire St-Joseph pendant la saison de Noël. Il y a aussi un échange de plantes au déjeuner du mois de mai, et les bénévoles participent pour permettre tous les événements qui se passent à la Salle Grand-Barachois tels que fêtes, célébrations d’anniversaires, fêtes de familles, collectes de fonds et autres.

SPORTS, LOISIRS ET VIE ACTIVE

Le prix dans la catégorie Sports, Loisirs et Vie active a été présenté à Danie Halloran de Trois-Ruisseaux, la fille de Ryan et Maryse Halloran. Danie faisait partie de l’équipe de ringuette du Nouveau-Brunswick qui a gagné la médaille d’or dans la division des moins de 16 ans au Championnat canadien de ringuette en avril 2017. Il s’agit d’un résultat exceptionnel d’autant plus que c’était seulement la deuxième fois en 39 ans d’histoire du Championnat que le Nouveau-Brunswick remportait la médaille d’or dans cette division. Danie a offert une performance remarquable tout au long du championnat et elle a même réussi à marquer un but dans la partie finale. Elle est un exemple d’excellence pour notre communauté et elle obtiendra certainement du succès dans tous ses projets futurs.

PIONNIÈRE COMMUNAUTAIRE

Le conseil a remis le Prix de reconnaissance Pionnière communautaire à Germaine Melanson de Saint-André-LeBlanc, une bénévole de grand cœur qui offre ses services pour une multitude de causes de bienfaisance, toujours avec une joie de vivre et un beau sourire. Depuis plusieurs années, elle est impliquée dans une troupe de théâtre communautaire qui offre des spectacles au profit de projets paroissiaux et communautaires. En plus de toutes les heures de bénévolat qu’elle consacre au Centre de Saint-André-LeBlanc, on peut la trouver au service du Vestiaire de Saint-Vincent de Paul, du comité Entraide ainsi que la Légion de Marie pour la paroisse Sainte-Thérèse d’Avila et la paroisse de Saint-Timothée. De plus, Germaine offre ses services pour des activités de divertissement pour les ainés au Castel des Flots Bleus et elle fait partie de l’équipe des déjeuners aux élèves de l’école Donat-Robichaud. Mais elle ne s’arrête pas au service de sa communauté seulement, elle offre aussi ses services pour l’Arbre de l’espoir, la Maison Nazareth ainsi que le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour. C’est une citoyenne engagée dans sa communauté et le type de personne qui représente la générosité et la compassion des gens de Beaubassin-est.

PRIX JEUNESSE

Le Prix Jeunesse de Beaubassin-est a été remis à Rémi, 11 ans, et Janie 9 ans, les enfants de Daniel et Anise Ouellette de Haute-Aboujagane. Ces deux jeunes sont auteurs d’un livre qui sensibilise les gens au sujet du Syndrome 3M. La version française, «Deux jeunes de petite taille… tout est possible» a été lancée en 2015 et la version anglaise, «Everything is possible… the story of two little people» a été lancée en 2016. Ils ont écrit ce livre pour expliquer davantage leur état et ils ont également fait une présentation à leur école pour expliquer pourquoi ils sont différents. Malgré leur petite taille, ils sont très actifs et accomplissent de très grandes choses.

Janie a tout récemment participé au Championnat national de bâton sportif à Saint-Jean, et elle a vécu une expérience incroyable avec son équipe en plus de gagner deux médailles d’argent et une médaille de bronze. Pour se rendre à cette compétition, elle a dû travailler plus fort que ses coéquipières, mais elle n’a jamais lâché. Elle pratique ce sport avec le Club Baton Atlantik de Moncton depuis maintenant quatre ans et elle adore ça. Ses amis admirent son courage et sa détermination.

Rémi a lui aussi connu une année mouvementée. Il a remporté du succès aux compétitions paralympiques lors de la Finale des Jeux de l’Acadie, soit une 2e place au lancer du poids ainsi qu’une 1re place au 100 mètres. Et Rémi est aussi un des finalistes du programme national Jeunes Citoyens avec sa vidéo sur le drapeau du Canada. Rémi a fait cette vidéo sur son projet de la fête du patrimoine et les gens ont pu voter en ligne jusqu’au 7 juillet. 50% de la note que Rémi recevra viendra du jury et l’autre 50% était les votes! Les gagnants seront contactés d’ici la mi-août et ils remporteront un voyage à Ottawa afin de participer au Forum jeunesse Histoire Canada à l’automne.