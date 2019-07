Prix de l’innovation en éducation du Nouveau-Brunswick Cinq lauréats du District scolaire francophone Sud

par

Cinq membres du personnel du District scolaire francophone Sud (DSFS) et leurs élèves ont reçu le Prix de l’innovation en éducation du Nouveau-Brunswick, lors du gala Innovation tenu récemment à Dieppe.

Les lauréates et lauréats du DSFS sont Caroline Kenney et Stéphanie Legault, de l’école Sainte-Thérèse de Dieppe (divers projets technopédagogiques avec les micro:bit); Marie-France Savoie et Michelle Losier-Roy, de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc de Grand-Barachois (projet intitulé Le monde jurassique à l’ère technologique), et Rémi Gauthier, de l’école Antonine-Maillet de Dieppe (projet intitulé Laisser sa trace).

Chaque année, Labos Créatifs, un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir la créativité, l’innovation et l’esprit entrepreneurial chez les jeunes, reconnaît les jeunes et le personnel enseignant de la province qui s’illustrent dans ce domaine.