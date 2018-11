par

Il y aura une présentation sur les origines de la famille Boudreau par Lévi Boudreau lors de la prochaine réunion annuelle de la Société historique de la mer Rouge. Cette réunion aura lieu au Club d’âge d’or de Barachois à 14h00 de l’après-midi le dimanche 18 novembre. Tout le monde est invité à y participer.

Natif de Haute-Aboujagane, Lévi Boudreau a poursuivi pendant de nombreuses années une carrière dans le domaine de l’éducation. Depuis longtemps déjà, il s’intéresse à l’histoire et à la généalogie, particulièrement celle de la famille Boudreau. Ses tableaux généalogiques ont été exposés à toutes les fêtes de famille Boudreau depuis 1989. Au Congrès Mondial Acadien de 2004, il expose 150 tableaux et un index alphabétique comprenant quelque 60 000 individus répertoriés permettant aux visiteurs de trouver rapidement leur généalogie personnelle. Depuis les cinq dernières années, il concentre ses recherches sur l’histoire fascinante de la grande famille des Boudreau du Sud-est du Nouveau-Brunswick. Comme suite de ces travaux, il vient de publier un livre intitulé : Courage et résilience, l’histoire des Boudreau du Sud-est du Nouveau-Brunswick.

«Nous sommes honorés d’avoir Lévi Boudreau comme notre conférencier lors de notre réunion annuelle», a déclaré Juliette Pellerin, présidente de la Société historique. «Nous pensons que sa présentation saura intéresser non seulement les membres de la famille Boudreau, mais également tous ceux qui ont des liens de près ou de loin avec cette famille ainsi que ceux qui s’intéressent en général à l’histoire de notre coin de pays.»

La Société historique de la mer Rouge a été créée en 1980 afin de regrouper les personnes qui s’intéressent à l’histoire acadienne de la région de Cap-Pelé et Shédiac, y compris Beaubassin-est et Scoudouc. La mer Rouge était le nom dont les anciens Acadiens avaient donné au détroit de Northumberland.