Près de 300 bénévoles au Jardin communautaire de Shédiac et Banlieues

Le Jardin Communautaire de Shédiac et Banlieues a accueilli près de 300 béné-voles pour la journée d’action communautaire, le 8 juin. Cette journée est parrainée par Centraide Moncton.

Les bénévoles provenaient de Rogers, Bell Aliant, Loto Atlantique, JD Irving et Exxon Mobil ainsi que RDC! Des membres du conseil de Shédiac et un conseiller de la CRBE étaient là ainsi que plusieurs bénévoles des Chevaliers de Colomb, Club Lions, et les Pompiers de la Ville de Shédiac. Beaucoup d’autres bénévoles de partout se sont rendus sur place pour aider. Les membres du jardin Communautaire de Shédiac et Banlieues tiennent à remercier de façon toute spéciale Gilles LeBlanc, de Grand-Barachois qui leur a fourni la main d’œuvre, l’équipement et le matériel afin d’installer l’eau courante au jardin, ce qui est nécessaire pour un jardin en santé.

Sans l’aide de tous ces gens, il aurait été impossible d’accomplir l’énorme tâche de préparer 150 lopins pour les membres et les bénéficiaires de produits frais organiques, soient les clients de la Banque alimentaire. Durant la journée, on a aussi planté des arbustes fruitiers donnés par Canadian Tire et des bancs de fleurs, gracieuseté de la Ferme Vienneau et les Serres Barachois. Tous ces gens furent nourris, grâce à la générosité de la Coop IGA de Shédiac, Sobey’s, No-Frills, Boulangerie Shédiac, Belliveau’s Groceries, Pizza Delight, Jacks Pizza, Norm’s Pizza, Greco Pizza, Dixie Lee pour n’en mentionner que quelques-uns.

Ça prend toute une communauté pour faire pousser un jardin communautaire et les membres du jardin sont très reconnaissants de toute cette aide! Durant les mois d’été, il y aura des ateliers gratuits au jardin à partir du 26 juin à 18h30. Tous sont bienvenus. Si vous êtes intéressés à vous louer un lopin, contactez Lorraine, au 531-0444 ou la présidente, Odette Babineau, au 531-0252.