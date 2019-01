Préparez-vous pour les tempêtes d’hiver

par

Êtes-vous prêt en cas d’urgence? Avez-vous une trousse de survie de 72 heures? La Communauté rurale Beaubassin-est et ses partenaires sont préparés pour faire face à différents types d’urgence, mais les résidents et entreprises doivent également prendre leurs responsabilités et se préparer à affronter de mauvaises conditions météorologiques pendant l’hiver.

Vous devez avoir une trousse de survie pour subvenir à vos besoins pendant 72 heures pendant un incident météorologique, particulièrement s’il y a une panne de courant prolongée. Une trousse d’urgence de base devrait contenir les articles suivants :

– Eau (deux litres par personne par jour)

– Aliments non périssables (nourriture en conserve et déshydratée, barres énergétiques, etc.)

– Ouvre-boîtes manuel

– Lampe de poche à piles ou à manivelle

– Radio à piles ou à manivelle

– Piles neuves

– Bougies et allumettes ou briquet

– Trousse de premiers soins

– Argent comptant (en petites coupures et monnaie)

– Clés supplémentaires pour la maison et la voiture

– Copie de votre plan d’urgence et coordonnées utiles

– Médicaments sur ordonnance (pour au moins une semaine et copie de l’ordonnance)

– Articles spéciaux tels que préparation pour nourrissons, équipement pour personnes ayant un handicap, ou aliments, eau et médicaments pour animaux

Il est aussi recommandé d’avoir cellulaire et chargeur pour véhicule, extincteur, fusée de signalisation, sifflet ou avertisseur sonore, trousse d’outils de base (couteau de poche, pinces, tournevis, clé anglaise, marteau, gants de travail, masques anti poussières, ruban électrique), petite pelle, grande toile et corde, papier et stylos, couvertures, vêtements et chaussures, assiettes, verres et ustensiles jetables, ainsi que sacs à ordures.

Au niveau des articles d’hygiène, il faut avoir deux seaux d’eau et remplir le bain d’eau, avoir papier hygiénique, savon tout usage, eau de javel, désinfectant pour les mains et sacs de plastique refermables. Il est souhaitable d’avoir une glacière et blocs réfrigérants pour garder les médicaments requis au froid, et il est important de faire le plein d’essence des véhicules.

Pendant une panne de courant, assurez-vous que toute unité de chauffage de secours est correctement ventilée et en bon état de fonctionnement. Habillez-vous chaudement, gardez les portes et fenêtres fermées, et évitez d’ouvrir le réfrigérateur ou le congélateur pour conserver les aliments. Baissez la chaleur électrique et débranchez les appareils de chauffage portables et les appareils principaux tels que poêles, laveuses et sécheuses. Lorsque le courant est rétabli, utilisez-le avec modération pendant les premières heures pour éviter d’autres pannes.

Les résidents doivent toujours vérifier l’état des routes avant de voyager, et éviter les déplacements si possible. La première priorité est la sécurité publique et diverses agences mèneront des opérations d’urgence si nécessaire.

En cas de situation d’urgence, composez le 911. Pour plus de renseignements ou pour de l’assistance non urgente, communiquez avec la Communauté rurale Beaubassin-est au 532-0730, ou visitez www.beaubassinest.ca et www.facebook.com/beaubassinest.

Pour obtenir de l’information sur la préparation aux urgences, consultez le site du Ministère de la sécurité publique (Gouvernement du Canada) : www.preparez- vous.ca. Voici des coordonnées utiles en cas d’urgence: Télé-soins 811; Conditions routières 511; Organisation des mesures d’urgence 1-800-561-4034, www.gnb.ca/omu, https://www.facebook.com/NBEMO.OMUNB; Énergie NB 1-800-663-6272, www.nbpower.com; Croix-Rouge canadienne 1-800-222-9597, www.croixrouge.ca, https://www.facebook.com/Croix RougeQuebec/; Urgences environnementales 1-800-565-1633; Recherche et sauvetage aéronautique et maritime 1-800-565-1582.