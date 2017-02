Prenez part à la Semaine du patrimoine et découvrez la cuisine traditionnelle acadienne

par

Dans le cadre de la Semaine du patrimoine qui se tiendra du 13 au 20 février, la Ville de Dieppe vous invite à participer à des ateliers de cuisine dédiés aux traditions acadiennes. Vous pourrez apprendre à cuisiner des pets de sœur et des poutines à trou, comme les faisaient nos ancêtres. Les ateliers seront animés par Dieticians in the kitchen et se dérouleront dans la cuisine de l’école Mathieu-Martin. Celui pour adultes aura lieu le jeudi 16 février de 18h30 à 20h tandis que celui pour les enfants de 5 à 12 ans se tiendra le samedi 18 février de 10h30 à 12h.

Vous pouvez vous inscrire en ligne avec votre numéro de profil au dieppe.ca sous l’onglet Services municipaux- Inscription en ligne.

Pour informations : 877-7900.