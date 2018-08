Première visite officielle des nouvelles écoles de Dieppe

par

Le District scolaire francophone Sud a accueilli de la grande visite lundi matin à l’occasion de la première visite officielle du nouveau complexe scolaire de Dieppe, abritant les écoles Le Marais et Antonine-Maillet.

La romancière et dramaturge acadienne Antonine Maillet était présente pour cette première visite officielle des nouvelles écoles, dont celle qui porte fièrement son nom. Mme Maillet a livré un message inspirant au personnel scolaire qui oeuvre auprès de la jeunesse acadienne.

Pour le président du Conseil d’éducation, Paul Demers, il s’agit d’un honneur pour le District scolaire francophone Sud de pouvoir souligner ce grand moment en sa présence.

«Avant de devenir auteure, Mme Maillet qui a été enseignante a voulu transmettre aux jeunes l’amour de la langue et de la culture acadienne. Par l’entremise de ses écrits, elle a ensuite fait connaître l’Acadie à ses lecteurs du monde entier. Cette grande dame est une belle source d’inspiration pour nous tous. Nous sommes donc très heureux d’avoir partagé ce beau moment avec elle», a souligné monsieur Demers.

Le ministre de l’Éducation postsecondaire, président du Conseil du trésor et député de Dieppe, Roger Melanson; le maire de Dieppe, Yvon Lapierre; la directrice générale du District scolaire francophone Sud, Monique Boudreau; les directions et directions adjointes des écoles, de même que des membres du personnel et des parents étaient également de la visite.

Le complexe scolaire comprend un grand gymnase et une cafétéria avec mûrs amovibles permettant ainsi une utilisation maximale et multifonctionnelle des espaces. Plusieurs grandes fenêtres permettent la lumière naturelle, les couleurs sont vives et le décor accueillant.

Une cérémonie d’inauguration officielle aura lieu au cours de la prochaine année.