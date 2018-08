Première journée multiculturelle à Cap-Pelé    Une activité couronnée de succès malgré dame nature

par

Claire Lanteigne

La première journée multiculturelle organisée par le bureau du Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-est du N.-B. (CAFI) de Shédiac et le Village de Cap-Pelé a été un grand succès, malgré le manque de collaboration de dame nature. «C’est à la dernière minute que la température est devenue très inclémente et il a fallu tout déménager à l’intérieur, de dire Mélanie-Ève Bourque, coordonnatrice en immigration pour les régions de Shédiac, Beaubassin-Est et Cap-Pelé.

«Mais tout s’est très bien déroulé et plus de 350 personnes y ont participé. En plus des jeux gonflables, du spectacle de Roland Gauvin et M. Crapaud, du Choupique Cajun Band; il y avait des kiosques du Mexique, de Design from Africa et Enfantillages avec Ginette Martin. Des camions offraient également de la nourriture.»

Un autobus scolaire a apporté un groupe d’ados qui participent à un camp d’été de francisation à Moncton, alors une cinquantaine de personnes sont venues célébrer à Cap-Pelé.

«Tous les groupes qui ont participé aux différents spectacles étaient très émus, fiers de démontrer leurs costumes et de partager leur culture avec la communauté, d’ajouter Madame Bourque. Les Philippines, le Mexique et la Jamaïque étaient à l’honneur avec leurs danses traditionnelles, leurs chants, leurs costumes, des démonstrations et leurs coutumes. Entre autres, on a expliqué l’importance de la Journée des morts au Mexique Ils ont remercié la population d’être venue y participer.»

«Il est important d’organiser des activités si on veut vendre l’importance de placer les enfants dans le système scolaire francophone et les écoles doivent être plus outillées pour les accueillir, de poursuivre Mélanie-Ève. On veut faire un projet avec les écoles et les étudiant.e.s du secondaire de la région. Et on prévoit aussi organiser un camp d’été à la Bibliothèque de Cap-Pelé, l’an prochain, afin d’aider à la francisation des enfants.

«Le CAFI est très heureux de pouvoir élargir ses services en immigration pour inclure la belle communauté de Shédiac, Beaubassin-Est, et Cap-Pelé, de dire Neil Boucher, directeur général du CAFI. L’enthousiasme lors de la journée multiculturelle démontre clairement que nos amis venus d’ailleurs sont prêts à se joindre à nous, la communauté d’accueil, pour créer un milieu attrayant et ouvert sur toutes les cultures du monde. Nous attendons avec impatience la deuxième édition.»

«C’est certain que l’on va répéter l’activité l’année prochaine, de dire Mélanie-Ève, je suis très satisfaite de cette première expérience et on peut dire que ce fut un réel succès pour un tel événement. C’est aussi une bonne façon d’éduquer les gens d’ici qui étaient très émus de voir tous ces nouveaux arrivants en spectacle. Ça les sensibilise à l’immigration et ça souligne l’importance du multicultu- ralisme. Ce fut également un beau travail d’équipe avec les employés du Village de Cap-Pelé.»

«J’aime beaucoup mon travail ici, dit-elle, je n’ai pas le temps de chômer et il y a un avenir pour ce bureau. Au début il a fallu faire notre devoir de statistiques, savoir à qui on allait s’adresser, les défis à relever et comment on pouvait aider les nouveaux arrivants.

«Nous recevons que de bons commentaires des employeurs de la région. Le besoin était là et on a créé de bons liens de travail avec eux. Depuis mai dernier, Chantal LeBlanc-Maldonado est conseillère à l’emploi ici pour Services humains de l’Atlantique Inc. Elle aide les nouveaux arrivants qui sont prêts à l’emploi et qui ont de la difficulté à trouver ou maintenir un emploi. On offre également des plans d’action personnalisés qui peuvent contenir les dimensions suivantes: choix de carrière, amélioration de compétences, recherche d’emploi, maintien de l’emploi, réseautage avec les employeurs, des sessions de groupe et tendances et informations sur le marché d’emploi local.

«Nous sommes la porte d’entrée entre les employeurs et les nouveaux arrivants et avec les écoles. On peut diriger les nouveaux arrivants vers les services nécessaires pour les appuyer.»

Projets à venir

«Parmi les prochaines activités qu’on prévoit organiser, d’ajouter Mélanie-Ève, il y aura Un midi, un pays qui débutera en octobre à la Bibliothèque publique de Cap-Pelé. On veut aussi organiser des centres de conversation à l’automne

Une activité culinaire est prévue le 26 octobre au Centre Saint-André-LeBlanc.

«Ça commence à bouger au niveau de la programmation, de dire Mélanie-Ève, en poste depuis avril seulement, il y a beaucoup de mouvements avec les nouveaux arrivants.»