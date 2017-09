Pour poursuivre ses rêves  Isabelle Boudreau poursuit ses études en Colombie-Britannique

par

Claire Lanteigne

C’est à l’école Yale Secondary High School, à Abbotsford, en Colombie-Britannique, qu’Isabelle Boudreau, de Memramcook, a débuté sa 11e année, hier. Elle y fera son premier semestre avant de revenir à la fin janvier pour son deuxième semestre à Mathieu-Martin. Elle fera de même l’an prochain.

C’est sa passion pour la balle-molle qui l’a incitée à accepter une invitation de cette école, qui offre le programme sports-études dans cette discipline. «Ça faisait un bout de temps que je pensais à un programme sports-études, dit-elle. Au cours des deux dernières années, j’ai fait des camps en Floride, car je voulais toujours m’améliorer. J’avais été approchée pour aller faire un tel programme au Québec et ça m’a rentré dans le goût.»

Dans ce programme, on pratique la balle-molle jusqu’à 11h30 et on a des cours en après-midi. Elle est la seule membre de l’équipe venant de l’extérieur de la Colombie-Britannique. Isabelle et une autre fille demeurent avec la famille de l’entraîneur-adjoint de l’équipe nationale des femmes. Ses parents doivent défrayer certains coûts de scolarité ainsi que son loyer.

Âgée de 16 ans, Isabelle pratique ce sport depuis huit ans. «J’aime la balle-molle, dit-elle, car c’est un sport où tu dois tout le temps chercher à te perfectionner. Ta swing n’est jamais parfaite, alors tu dois travailler pour t’améliorer, car ça ne se fait pas par chance. Et c’est ce que je vais faire pendant ce semestre et ce programme peut m’ouvrir des portes.»

Après huit ans, elle a fait ses adieux à ses co-équipières après leur dernier tournoi au Championnat de l’Est du Canada, où elle a été choisie la joueuse la plus utile du tournoi.

Isabelle était très fébrile au moment de quitter la région, vendredi dernier. «J’ai bien hâte d’être là, de rencontrer tout le monde et d’avoir du plaisir, de dire la jeune athlète. C’est la première fois que je pars de chez-nous pour une aussi longue période. Je ne suis pas ennuyeuse, mais je sais que mes parents, eux, vont s’ennuyer», ajoute-t-elle en riant.

Durant cette période, son équipe de belle-molle participera à quatre tournois, en Californie, en Colombie-Britannique, à Washington et à Las Vegas. Lors de ces tournois, il y a plusieurs dépisteurs de collèges américains et Isabelle aimerait bien être choisie pour poursuivre ses études postsecondaires dans une de ses institutions. «Aux États-Unis, ajoute-t-elle, il y a la Division 1 qui offre plus de possibilités qu’au Canada, où il n’y a qu’une équipe de la Division 2.»

Inutile d’ajouter qu’Isabelle a l’appui de ses parents, Raoul et Sandra Boudreau. Une chose certaine, c’est que le fier papa, qui ne tarit pas d’éloges pour sa fille, sera aussi à ces quatre tournois. «Elle aime beaucoup la balle-molle, d’ajouter Raoul. Elle est folle de ça», de dire celui qui se levait trois fois par semaine pour la conduire au CEPS pour 6h15 le matin.

Isabelle rêve également de faire partie de l’équipe nationale junior et de participer au championnat mondial. Tout est possible pour cette jeune fille qui n’hésite pas à relever les défis que représentent ses rêves.