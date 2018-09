Pour les mois de mai, juin et juillet 2018   Shédiac a connu une augmentation de 43%  de visiteurs au Centre d’information aux visiteurs

par

Gilles Haché

Le nombre de visiteurs au Centre d’information touristique a connu une augmentation de 43% pour les mois de mai, juin et juillet par rapport aux mêmes mois de l’année 2017.

La plus grosse augmentation a été remarquée chez les gens venant de la province du Nouveau-Brunswick soit 222%, 1483 visiteurs pour 2018 et 461 visiteurs en 2017. Le nombre de visiteurs provenant de l’étranger, autre que les États-Unis et le Canada, a connu une augmentation de 60% passant de 499 visiteurs à 796 pour 2018.

«Ce sont d’excellents résultats», souligne Gilles Belleau, le directeur général de la municipalité. Les résultats du mois d’aout seront dévoilés lors de la réunion de septembre.

Dans son rapport, le directeur général a indiqué que les travaux sur la rue Tipperary vont bon train et qu’ils devraient se terminer vers la fin septembre. Les travaux pour la bretelle d’accès sur la route 15 devraient se terminer vers la mi-septembre. L’asphaltage de la rue Bellevue devrait débuter d’ici quelques semaines. La construction du réservoir d’eau sur le chemin Ohio sera terminée très bientôt.

L’installation de panneaux publicitaires le long de la route 15 dans le territoire de la Ville de Shédiac est présentement suspendue dans l’attente d’un changement de règlement.

La semaine du 1er au 7 octobre a été proclamée la Semaine du mieux-être.

La prochaine réunion régulière du conseil municipal aura lieu le 24 septembre à 19h.