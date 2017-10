Pour les frères Jeremy et Denis Cormier  L’apiculture c’est plus qu’un métier, c’est une passion, une histoire de famille

par

Hélène Le Pennec

Apiculteur, «beekeeper», qu’est-ce que ce nom-là, qu’est-ce que cette profession dont on entend si peu parler? Au-delà d’une profession on parle d’une véritable passion et d’un intérêt profond pour des petites bêtes que l’on trouve parfois pas mal pénibles en plein été, mais pourtant si importantes pour notre environnement.

Certaines histoires parlent de métiers, d’autres parlent de passions, cette passion m’a été racontée par Denis et Jeremy Cormier, deux frères rencontrés un soir d’octobre à Haute- Aboujagane.

Apiculteur ce n’est pas seulement récolter du miel, ce mets si précieux et apprécié de tous, fabriqué par des milliers d’abeilles, c’est surtout s’assurer de la pérennisation de cette espèce qui, comme exprimé mondialement, tend à diminuer année après année. Être apiculteur c’est aussi participer à la protection et à l’épanouissement de la nature, puisque les abeilles sont au centre dans la pollinisation. Il est d’ailleurs de plus en plus facile de perdre une colonie du fait de nouvelles bactéries qui viennent polluer les ruches, ce n’est donc pas une passion de tout repos.

J’ai fait la rencontre de deux passionnés, deux hommes qui passent leur temps libre, en dehors de leur travail et de leur vie familiale, à faire grandir et accroître des colonies d’abeilles et ainsi faire prospérer leur entreprise. L’un, Denis Cormier, travaille dans le domaine de la finition commerciale, l’autre, son frère Jeremy Cormier est chef dans un restaurant. Alors comment se rendre de la construction et de la cuisine à la fabrication de ruches et l’élevage d’abeille?

Quand on rencontre des personnes passionnées et investies, il est difficile de ne pas se passionner soi-même par un sujet pour ma part peu connu jusqu’à date. Et, en effet, le monde des abeilles comme les deux frères l’expliquent bien «est un monde fascinant et intéressant, c’est aussi un monde qui reste inconnu, les gens ont plein de questions et ne se doutent pas vraiment de ce qu’est cette profession».

Leur histoire a ainsi débuté il y a environ quatre ans. «On s’est tout le temps dit que l’on aurait une ou deux ruches pour un hobby, juste pour de la fun», raconte Denis Cormier. «Dans nos yeux papa (Normand) avait de l’expérience, il allait pouvoir nous guider et nous aider à nous lancer dans ce projet. Finalement, on s’est tous les trois formés dans les livres ou sur Internet et avec des personnes qui ont été nos mentors, les anciens, surtout qui ont la véritable connaissance du métier. Nous avons aussi beaucoup été aidés et accompagnés par Paul et Anne Vautour. Anne est toujours à la tête de notre association d’apiculteurs».

Leur idée est donc de développer un projet qui leur permettrait de quitter à terme leurs emplois et débuter une nouvelle vie auprès des abeilles. À l’époque cinq ruches composent leur petite entreprise qui va vite s’agrandir et prendre forme avec des soutiens importants de la communauté des Apiculteurs du Nouveau-Brunswick, qui est très unie. «Il n’y a pas de concurrence entre nous, on veut vraiment s’entraider», rajoute Denis Cormier.

Nous sommes désormais loin de ces cinq ruches puisque aujourd’hui Denis et Jeremy en possèdent 90. Il est dit qu’à chaque année un apiculteur est supposé doubler son nombre de colonies si celui-ci en prend soin. Les deux frères espèrent ainsi gonfler leur nombre de ruches à 180 pour l’année 2018.

«J’ai grandi artiste en pensant que je ferais ma vie avec l’art, finalement j’ai travaillé dans la construction. J’ai souvent entendu qu’il fallait trouver une job pour laquelle on avait une passion et à la minute où j’ai ouvert une ruche d’abeille j’ai compris ce que cela voulait dire, raconte Denis. Tu sais que tu aides un autre organisme à pouvoir survivre. On a tellement d’amour avec les abeilles. On a une véritable passion pour les abeilles», rajoute Jeremy.

En quelques chiffres, le métier d’apiculteur c’est environ 50 000 abeilles par ruche, Impressionnant vous direz, surtout quand il s’agit de transporter une dizaine de ruches dans le même véhicule, le risque du métier prend ici tout son sens et il n’est pas bon faire des calculs. C’est aussi une moyenne de 50 piqûres recommandées par saison afin de s’adapter à la douleur, mais aussi aux dangers des allergies qui comme chacun sait peuvent s’avérer sévères.

Un projet de famille, un père, deux fils, une passion commune et des familles unies autour d’une même volonté, la protection des abeilles. On leur souhaite beaucoup de réussite et de faire de cette passion un véritable mode de vie, en faisant que les abeilles finissent par devenir leur seul employeur! C’est d’ailleurs, une tape dans la main que les deux frères s’encouragent dans la réussite de ce projet de vie.

Si vous souhaitez acheter le miel «Petite Fleur» cru, non pasteurisé de Jeremy, Norm et Denis, n’hésitez pas à les contacter au (506) 381-7533, (506) 232-1652 ou (506) 874-5581. Ils ont aussi une page Facebook https://www.facebook.com/Petitefleurhoney/.

Bonne dégustation!