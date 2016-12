Pour le conseiller municipal Gilles Brine Il est très important de redonner à sa communauté

par

Claire Lanteigne

Élu au poste de conseiller municipal de Shédiac, en mai dernier, Gilles Brine a décidé de redonner son salaire à sa communauté. «Je peux me permettre de donner», de dire celui qui a fait un don de 1000$ au Kickball et un autre du même montant au Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour. Avec un ami Donnie Boleyn, ils ont offert les 700 sacs de pommes de terre nécessaires pour les boîtes de Noël du Vestiaire.

«C’est un engagement que j’ai pris et j’espère pouvoir continuer à le faire encore longtemps», dit-il.

«On parle beaucoup de taxe communautaire, dit-il, et je crois que chaque personne devrait la payer en donnant une heure de bénévolat par mois; cela améliorerait beaucoup la situation. «Payer sa taxe communautaire, c’est comme tu paies des assurances au cas où, dit-il, et pour moi il est important de redonner à la communauté du Grand Shédiac. Il faut le faire quand on le peut et de nos jours les gens mènent une vie très occupée. Ils ne trouvent pas le temps de donner.»

Brine est très actif dans la communauté. Il est présentement vice-président du Festival du homard, trésorier des Chevaliers de Colomb de Shédiac, directeur du conseil de la paroisse St- Joseph de Shédiac, membre du Club Rotary, de la Légion canadienne, de la Fondation L.J.-R. et du bureau de direction du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour.

C’était la veille de la préparation des boîtes de Noël lorsque je l’ai rencontré pour une entrevue et il ne tenait pas en place. Le bénévolat, il en mange et il ne pouvait plus attendre pour commencer cette belle activité annuelle pour les plus démunis. «J’aimerais bien partager cette passion du bénévolat, dit-il, car cela a un impact important autant pour la personne qui donne que celle qui reçoit.»

Il dit adorer son travail comme conseiller municipal et aime l’énergie qui se dégage des rencontres avec d’autres municipalités. Il dit apprécier le travail avec ses collègues au conseil ainsi qu’avec l’administration. Il siège sur plusieurs comités internes et externes.

Père de deux enfants, son épouse Ginette est également à la retraite.