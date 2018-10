Pour construire ensemble des communautés créatives et prospères!

par

La Société culturelle Sud-Acadie présente ses prix d’excellence dans les arts et la culture

La Société culturelle Sud-Acadie est fière d’annoncer les récipiendaires des Prix Racines 2018. Les Prix Racines sont accordés annuellement aux citoyens ou groupe de citoyens qui se sont démarqués sur notre territoire dans le développement des arts et la culture.

Cette année Mélanie Léger, originaire de Shédiac a non seulement reçu le Prix Racines pour Intervenante de l’année sur notre territoire mais a aussi été reconnue Intervenante de l’année au niveau de la province. Mélanie Léger écrivaine, dramaturge, scénariste, comédienne, réalisatrice, mentor auprès des jeunes cinéastes sur notre territoire a lancé son premier recueil jeunesse «En attendant l’autobus» avec la maison d’Édition Bouton d’or Acadie qui raconte l’histoire du jeune Claude qui attend l’autobus près du chemin. Nous profitons de son succès et de son dévouement au sein de la communauté artistique francophone pour célébrer son travail dans notre petite communauté.

Cette année nous avons souligné le travail du Cercle des artistes peintres de Shédiac (CAPS) pour Initiative de l’année. C’est un groupe qui depuis plus de 15 ans rassemble les amateurs de la peinture à Shédiac.

Le groupe se rencontre régulièrement pour peindre ensemble, partager leurs connaissances et offrir du mentorat aux intéressés à la peinture. Ce groupe rassemble maintenant au-delà de 40 artistes peintres et offre depuis 2015 une programmation de formation avec des artistes professionnels de par tout le Canada. Treize (13) ateliers de trois à cinq jours ont reçu 280 participant.e.s qui nous sont arrivés de plusieurs provinces: Ontario, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et la Colombie Britannique. En ce moment CAPS est le seul organisme qui offre des ateliers de ce calibre international dans la province. Nous sommes fiers de les reconnaitre pour leur travail de développement non seulement artistique mais économique sur notre territoire.

Félicitations à nos récipiendaires 2018. Nathalie LeBlanc, présidente de la Société culturelle, a fait la remise des prix le 3 octobre dernier lors de la rencontre du Conseil d’administration.