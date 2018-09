Postes Canada honore les intervenants  d’urgence du pays

par

Claire Lanteigne

Postes Canada, de la rue St-George, à Moncton a fait une présentation spéciale de plaques commémoratives aux intervenants d’urgence du Grand Moncton, lundi après-midi. Cette présentation faisait suite au récent dévoilement de cinq timbres consacrés aux milliers d’intervenants d’urgence du pays.

Pour Stéphane Comeau, gestionnaire de la zone locale de l’Est du Nouveau-Brunswick, «c’est une excellente opportunité de reconnaitre les intervenants de ces services essentiels pour ce qu’ils font tous les jours. Il est important de leur dire merci et c’est très spécial pour moi car j’ai un frère qui est un paramédical.»

Le directeur des Ressources humaines pour l’Atlantique, Gilles Volpé a dit qu’il était naturel pour Postes Canada d’avoir des timbres pour souligner les compétences, le dévouement et les sacrifices que s’imposent les intervenants d’urgence.

Pour Line Blanchard- Doucet, l’organisatrice de l’événement et employée de cette succursale de Postes Canada, c’était vraiment agréable de voir les gens qui sont venus et il était important pour elle de féliciter et d’honorer le travail que font les intervenants d’urgence du Grand Moncton comme partout au pays.

Fondation communautaire de Postes Canada

Line Blanchard-Doucet a profité de l’occasion pour lancer la Fondation communautaire de Postes Canada et les activités à son bureau de poste.

Au profit de la Fondation communautaire, on peut acheter des billets à 2$ chacun ou trois pour 5$ sur cinq paniers cadeaux qui seront tirés à la fin octobre. «L’argent qu’on ramasse au Nouveau-Brunswick reste ici, de dire Line Blanchard-Doucet, et sur le mur ici on peut voir les organismes qui ont bénéficié de dons au cours des dernières années. Nous organisons des activités de collecte de fonds pour la Fondation tout au long de l’année», dit-elle.

M. Comeau s’est dit excessivement impressionné par le travail que fait Line et les dons versés par Postes Canada à différentes causes au Nouveau-Brunswick et au Canada.

La Fondation communautaire de Postes Canada pour les enfants offre un avenir meilleur aux enfants et aux jeunes des collectivités du pays en appuyant des organismes de bienfaisance, des programmes scolaires et des initiatives locales. En 2018, la Fondation a versé des subventions totalisant presque 1,2 million de dollars à 112 organismes qui offrent des programmes essentiels destinés aux enfants et aux jeunes.

Au cours des sept dernières années, la Fondation a octroyé plus de sept millions de dollars pour la construction de bibliothèques, la création de programmes de sport et de petits déjeuners et l’accès à des lignes d’écoute téléphonique, à des initiatives de santé mentale et de prévention de l’intimidation, à des centres pour les besoins spéciaux et à des cours de préparation à la vie quotidienne. Les fonds recueillis ont permis de promouvoir l’activité physique et le jeu chez les enfants, quelles que soient leurs capacités, en plus d’aider les jeunes à risque à mieux comprendre à quel point l’éducation est essentielle pour leur avenir. La Fondation vient vraiment créer un avenir meilleur pour les enfants et les jeunes du Canada.

Les cinq timbres commémoratifs

Les cinq timbres expriment le respect et la gratitude des Canadiens envers ces personnes qui les protègent, parfois au péril de leur propre vie. Ils soulignent leurs compétences, leur dévouement et les sacrifices qu’ils s’imposent.

On rend aussi hommage aux paramédicaux et le timbre met en scène deux paramédicaux prodiguant des soins vitaux à proximité d’une ambulance aérienne. Les membres des Forces armées canadiennes (FAC) régulières et de réserve sont honorés par une vignette qui illustre des membres des FAC prêtant main-forte lors d’une inondation majeure – une situation qui s’est répétée plusieurs fois dans les dernières années. Le troisième timbre rend hommage aux experts en recherche et sauvetage canadiens en présentant un timbre montrant une équipe en train d’exécuter un sauvetage aérien en montagne.

Le timbre consacré aux pompiers met en scène deux pompiers luttant contre un incendie et un troisième au regard déterminé à l’avant-plan. L’illustration se veut universelle, pour représenter à la fois des pompiers professionnels et des pompiers volontaires. Grâce à leurs compétences et à leur courage, ensemble, ils protègent la vie, les biens et l’environnement des collectivités qu’ils desservent.

Un dernier timbre honore les membres civils et assermentés des services de police du pays. La vignette présente en avant-plan un officier dont les insignes, y compris l’insigne de casquette, sont volontairement génériques, de manière à représenter l’ensemble des forces policières du pays.